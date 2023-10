Regresó Juanita y su familia de España para agradecer a toda Las Heras

Para tener en cuenta Qué municipio tiene asueto hoy y no atenderá al público

Ruth Dávila, mamá de Juanita, comentó las razones por la que decidieron visitar la comuna de Las Heras, recién llegados a Mendoza: “Toda la gente que nos ha ayudado desde Las Heras, más allá que nos han ayudado de todos lados para que esto sea posible, pero la gente que siempre apoyó fue Las Heras, del municipio, la gente y eso lo valoramos un montón, más allá del apoyo económico, el apoyo emocional que se siente. Le agradezco de corazón todo lo que ha hecho con nosotros el Intendente, no tan sólo con Juanita, sino con toda nuestra familia, porque empatizar con la familia, eso no lo he visto en muchas personas, más allá de que pueden ayudar haciendo eventos o colaborar económicamente, el estar y sentirlo de corazón y eso es lo lindo”.

Embed

La familia Ghiotti Dávila contó cómo sigue el proceso de recuperación de Juanita: “Juani ahora tiene que continuar con natación, hidroterapia y rehabilitación, vamos a ver en qué centro empieza. Y en diciembre viajamos a Santiago del Estero para la interconsulta con el médico a ver cómo va todo y si está todo bien, no se la vuelve a operar” aclararon.

Luego de una pausada charla con todos los integrantes, el intendente Daniel Orozco, expresó lo que significaba para él que la toda la familia de Juanita bajaran del avión y fueran directamente a saludarlo a su despacho: “La empatía que tenemos con toda la familia y con Juanita en particular, es muy linda, y más de toda la gente que fue solidaria. Lo más importante de esto, es el esfuerzo que ha hecho toda la familia para acompañar a Juanita y para poder realizar el sueño de decirle ‘estamos con vos’”.

“Yo creo que acá tenemos que seguir ayudando, tenemos que seguir apoyando desde el lugar en donde estemos, y lo más importante de todo, que ellos lo merecen, y lo han demostrado, porque hay que estar ocho meses fuera del país con un tratamiento de salud. E insisto que la parte solidaria es lo más importante de todo esto, muchas acciones se realizaron desde la Secretaría de Gobierno, desde el municipio, pero el esfuerzo tiene que ser como sociedad. Nosotros como sociedad tenemos que hacer el bien común, y el bien común solamente se logra cuando hay acompañamiento, cuando hay justicia social, igualdad de condiciones, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como Municipalidad” cerró el jefe comunal.