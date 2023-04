Presentaron proyecto de ley por la obligatoriedad de RCP y Heimlich en las escuelas

"Es de público conocimiento lo que sucedió días atrás con el fallecimiento del sobrino de la senadora Anebel Sagasti, entonces a raiz de esa situación y viendo situaciones que ocurren en otras provincias es que decidimos proponer un proyecto ley para que se de una capacitación a los alumnos de todos los establecimientos secundarios de Mendoza para hacer Reanimación Cardiopulmonar y maniobra de Heimlich, estas son dos maniobras, en el caso de RCP (muerte súbita ) y Heimilich (en caso de ahogamiento) en la que la reacción del entorno muchas veces puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Además no es difícil aprenderlo, he recibido capacitaciones de esto y tiene la enorme ventaja de que no lleva demasiado tiempo en aprenderlo, con un par de horas ya se sabe que debe hacerse. La idea entonces sería hacerlo de modo gradual, de esa manera de aquí a unos 5 años tengamos miles de personas en Mendoza que sepan como reaccionar en estas ocasiones", comentó Canale.