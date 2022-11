Por qué en Malargüe aún no se realiza la RTO?

Esta semana culminó la etapa de concientización en la provincia de Mendoza sobre la necesidad de contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), para vehículos, comenzando ahora la aplicación de multas a los propietarios que no realizaron este trámite. En Malargüe, como en otros departamentos, existen excepciones, en el caso particular del departamento sureño, por no contar con una Planta habilitada. Ya se ubicó una, pero no cuenta con los permisos pertinentes para su habilitación, algo que ha generado controversias entre el poder Ejecutivo local y el Concejo Deliberante.