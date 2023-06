Parisi pregonó en Malargüe "la revolución de la vivienda"

Sobre la recta final de la campaña de las elecciones PASO 2023 , los precandidatos a la gobernación de Mendoza por la Lista 502 C del Frente Elegí, Omar Parisi y Lucas Ilardo recalaron esta semana en Malargüe, para mostrar el acompañamiento al precandidato a intendente Celso Jaque y abordar temas transversales a la sociedad.

Al momento de hablar de propuestas, el precandidato a gobernador por la lista 502 C Ahora Peronismo del Frente Elegí, expresó que lo “va a llevar a poner en marcha de nuevo la provincia es la revolución de la vivienda”.

“Consiste en poder generar puestos de trabajo a través de la construcción de viviendas” en todo Mendoza, donde Malargüe “tienen una deficiencia” habitacional, remarcó Parisi. En el departamento el déficit supera las dos mil quinientas casas.

PARISI-ILARDO-JAQUE.jpg Parisi, Jaque e Ilardo en Malargüe (Foto gentileza).

Sobre su proyecto, apuntaló que “se puede poner en marcha a través de inversión pública”, y en el departamento oxigenando la economía local con “el compre malargüino”, que traería aparejado “bienestar y puestos de trabajo”, trasladando la idea en todo el territorio mendocino “porque la provincia está parada” dijo.

Omar Parisi no dejó pasar la oportunidad para enumerar otros aspectos que son a bordados por la política en medio de la campaña de elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo 11 de junio, entre los que punteo “temas hoy son problemáticos en la provincia” citando “seguridad, salud, educación, obra pública” haciendo énfasis en la construcción de escuelas, centros de salud y un hospital pediátrico para el Sur de Mendoza.

Lucas Ilardo el compañero de fórmula de Omar Parisi

El legislador provincial peronista Lucas Ilardo es el candidato a vicegobernador por la Lista 502 C, quien pidió acompañamiento en Malargüe para Celso Jaque, arremetiendo que el departamento “necesita una persona con experiencia, sensatez, madurez y la templanza para los tiempos que se viven hoy Malargüe, no necesita prepotencia, ataques, gritos o peleas”.

Malargüe-Lucas Ilardo, precandidato a vicegobernador PASO 2023

Malargüe “en los últimos años ha sido abandonado por el gobierno provincial, un departamento que viene reclamando que se lo mire” en “temas como el ganadero, turismo, viviendas, salud, educación, que abarcan toda la provincia pero aquí en particular son problemas concretos”.

Celso Jaque quiere volver a ser el candidato del peronismo local

El Frente Elegí participa en las PASO 2023 en Malargüe con cuatro precandidatos a intendente, entre ellos el ex gobernador Celso Jaque.

En el encuentro con los periodistas, el ex primer mandatario provincial dijo que se postula “por el amor que tengo por mi tierra me lleva a no poder mirar para el costado cuando Malargüe viene cuesta abajo”.