Ocupación récord en hoteles de San Rafael

Este fin de semana largo tuvo una ocupación récord en hoteles en San Rafael, con un 96.6%. Le siguieron los apart con un 95% y las cabañas con un 63%. Claramente la incidencia del previaje fue muy positiva para nuestro departamento siendo el destino en turismo más elegido en la provincia. Los datos son más que alentadores teniendo en cuenta que el atractivo nieve no estuvo presente por la no apertura del centro invernal Valle de las Leñas. Así las cosas, las autoridades anticipan una muy buena temporada invernal. Además y con una mirada histórica de la evolución del turismo en la misma época del año, en 2016 la ocupación fue del 45%. Javier Muñoz director de tursimo del departamento agregó: "Hubo una gran cantidad de grupos y esto demuestra que las agencias de turismo tienen a San Rafael en carpeta, el gasto promedio diario por persona alcanzó los $16 mil, los números fueron muy buenos, demostrando que será una excelente temporada invernal".