No se renovaron 600 contratos en Las Heras: los motivos

Trabajadores llegaron a la Municipalidad de Las Heras y descubrieron que sus contratos no fueron renovados.

Este martes 2 de enero, un grupo de trabajadores se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que no podían ocupar sus puestos de trabajo en la Municipalidad de Las Heras . En diálogo con “Destino Andina” (Radio Andina FM 90.14), el secretario de Hacienda de ese municipio, Alejandro Gallego, explicó la situación.

“Quisiera comenzar con una aclaración: no se ha dado de baja a nadie. Hay gente que tenía con contratos que se terminaban, que vencían el 31 de diciembre y lo que se hizo es no continuar con esos contratos. La mayoría nacieron en el último año de la gestión anterior y se cumplió con las obligaciones, es decir, se han pagado los sueldos a todas las personas que han venido a trabajar, pero esos contratos tienen una fecha de finalización y no se renovaron”, dijo Gallego sobre la decisión del municipio que ahora está a cargo del intendente Francisco Lo Presti.