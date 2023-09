Negocio desvalijado en la ciudad de General Alvear

María Angelica de Vázquez se refirió a esta situación penosa que le tocó vivir: "Cuando me levante a las 9 de la mañana me encuentro con la puerta de adelante abierta y a esos sivergüenzas que me robaron que le sirva para los remedios, tengo 75 años y he trabajado toda mi vida y me dejaron sin nada. Se llevaron cigarrillos, fernet, grasa, azucar eligieron las cosas para llevarse, todo lo más caro, como 45 mil pesos me robaron, porqué tenemos que vivir enrejados los que trabajamos".