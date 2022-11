Mundial de Qatar: el 'merchandising' que podés conseguir en Alvear

Mundial de Qatar Shakira no cantará en la ceremonia inaugural

“También tenemos gorros afro, serpentinas y una de las novedades, la mano de Diego en el 86, estamos bien equipados para el Mundial”, contó el vendedor.

WhatsApp Image 2022-11-18 at 1.56.50 PM.jpeg Fernando, de Noticiero Andino, con uno de los gorros

Por otro lado, no pueden faltar las pelotas. En este caso, uno de los comerciantes ofrece un balón no original en 7850 pesos y una camiseta no oficial en 5990.