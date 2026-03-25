Más robos exprés en la zona universitaria de San Rafael: vidrieras rotas y pérdidas constantes

La inseguridad volvió a golpear con fuerza en la zona universitaria de San Rafael. En un edificio ubicado en la esquina de España y Bernardo de Irigoyen, los comerciantes viven días de preocupación ante una seguidilla de robos que se repiten incluso a plena luz del día, pese a contar con cámaras, alarmas y vidrieras reforzadas.
Robos reiterados en el Área Universitaria: un patrón que se repite
Las autoridades investigan si los hechos fueron cometidos por los mismos autores o por distintos grupos, aunque el modus operandi es similar en todos los casos. Los delincuentes actúan a cara descubierta y con una impunidad que preocupa a los comerciantes.
Embed - INSEGURIDAD: OTRA VEZ ROBARON EN LOCAL COMERCIAL DE CELULARES
El último episodio ocurrió durante la siesta del feriado del martes, cuando dos sujetos volvieron a atacar un local de accesorios para celulares, que ya había sido víctima días atrás. Según los registros fílmicos, uno de ellos rompió parcialmente la vidriera a patadas e ingresó al comercio durante unos segundos, hasta que la alarma lo obligó a retirarse.
Reclamos y malestar entre los comerciantes
Frente a esta situación, los comerciantes de la zona exigen respuestas urgentes y mayor presencia policial, especialmente durante fines de semana, feriados y horarios de baja circulación.
Uno de los damnificados resumió el clima de angustia: “La inseguridad no tiene horario. Pasa cualquier día y a cualquier hora. Rompen los vidrios y se van como si nada ”.
El comerciante señaló que en un solo episodio reciente fueron afectados tres locales y cuestionó las demoras en el sistema: “Tardamos más en hacer la denuncia que ellos en estar nuevamente en la calle. Entre los trámites y la espera, perdemos tiempo de trabajo y tenemos que cerrar el negocio ”.
Además del dinero y la mercadería robada, remarca el impacto económico de los daños: “Lo más costoso es reponer el blindex, que hoy tiene un valor muy alto ”.
Por su parte, otro comerciante advirtió que los robos se repiten con pocos días de diferencia: “En menos de una semana volvimos a ser víctimas. Aunque la policía pasa cada 20 o 30 minutos, el problema es la facilidad con la que rompen las puertas y entran ”.
También remarcó las limitaciones estructurales: “No podemos colocar rejas y las puertas son débiles. Es una situación que nos supera y necesitamos soluciones concretas”.