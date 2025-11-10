10 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cuando la esperanza se construye

Más que viviendas: TECHO, la organización que transforma realidades, fue reconocida en Mendoza

La Legislatura de Mendoza distinguió a la organización TECHO por su compromiso con las comunidades vulnerables, con más de 150 viviendas construidas.

La Legislatura de Mendoza distinguió a la organización TECHO por su compromiso con las comunidades vulnerables.

La Legislatura de Mendoza distinguió a la organización TECHO por su compromiso con las comunidades vulnerables.

Por Sitio Andino Sociedad

La organización TECHO fue reconocida por la Legislatura de Mendoza con la Declaración de Interés a su Labor Social, un proyecto impulsado por el Senador Gustavo Soto que pone en valor años de trabajo comunitario, viviendas construidas y sueños compartidos.

Esta organización social nació en Chile, allá por 1997, impulsada por jóvenes que se propusieron algo enorme: transformar la realidad de quienes viven en asentamientos populares. Su misión fue, desde el principio, unir voluntades para superar la pobreza, construir viviendas y abrir caminos de esperanza.

Lee además
PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el cumplimiento ambiental.
Legislatura

PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el control ambiental
Minería y Presupuesto, los temas que marcan la agenda en Diputados: cómo siguen los debates.
Legislatura

Minería y Presupuesto, los temas que marcan la agenda en Diputados: cómo siguen los debates

Con los años, TECHO creció, hoy está presente en 19 países de América Latina y el Caribe. Incluso 700 mil voluntarios y voluntarias se sumaron a esta historia, levantando más de 100 mil viviendas de emergencia y miles de proyectos comunitarios que cambiaron la vida de muchas familias.

Desde su llegada al país en 2003, TECHO ha recorrido un camino que une a jóvenes voluntarios y familias que buscan mejorar su calidad de vida.

En Mendoza, su historia empezó a tomar forma mucho antes de su sede formal, inaugurada en 2021. Ya en aquellos primeros pasos, sus voluntarios construían viviendas de emergencia en el Gran Mendoza, articulando esfuerzos con municipios, universidades, empresas y organizaciones locales.

Hoy, ese compromiso se traduce en más de 150 viviendas construidas y una presencia activa en cuatro comunidades: Grilli (Guaymallén), Tierras Vivas (Luján de Cuyo), Yáñez (Maipú) y Todos Unidos (Las Heras). Detrás de cada obra hay manos jóvenes, días de esfuerzo compartido y la convicción de que una casa puede ser mucho más que un techo: puede ser el punto de partida para un nuevo comienzo.

En la provincia, más de 51 voluntarios y voluntarias sostienen la misión de TECHO y, a lo largo del año, han movilizado a más de 3.500 personas en distintas actividades.

Además de construir viviendas, llevan adelante proyectos que cambian el entorno y fortalecen la comunidad: desde un puente peatonal, la colocación de luminarias y árboles, hasta la limpieza de microbasurales y gestiones para formalizar servicios básicos.

El reconocimiento otorgado por la Legislatura no es solo un gesto institucional. Es una forma de agradecer a quienes dedican su tiempo, su energía y su amor por Mendoza para construir un futuro más justo.

Porque cuando una comunidad se une, la esperanza deja de ser palabra y se convierte en acción. Y en cada casa levantada, en cada sonrisa que florece, TECHO demuestra que un país más igualitario también se construye, día a día, entre todos.

Temas
Seguí leyendo

Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

Con el aporte de empresarios, Mendoza continúa con el "barrido" de leyes obsoletas

Legislatura de Mendoza: funcionarios defendieron los proyectos mineros ante críticas de la oposición

Los proyectos de minería del Gobierno inician esta semana su recorrido legislativo: cómo será el tratamiento

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza

La Legislatura de Mendoza entró en periodo extraordinario hasta abril: los proyectos en carpeta

El Gobierno de Mendoza encamina Malargüe Distrito Minero II y prepara la tercera etapa

El departamento de San Carlos celebró la Chaya del Pavo más grande del país

LO QUE SE LEE AHORA
La provincia le prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo. video
ACUERDO

La provincia le prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.
Siniestro

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre

Los siniestros ocurrieron en San Rafael, La Paz y Tunuyán
Crece la preocupación

Trágico fin de semana en Mendoza: cuatro muertos en accidentes viales en menos de 48 horas

Te Puede Interesar

PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el cumplimiento ambiental.
Legislatura

PSJ Cobre Mendocino: el Gobierno explicó cómo garantizará el control ambiental

Por Florencia Martinez del Rio
El gobernador Alfredo Cornejo viajó a los Emiratos Árabes para explorar alianzas.
Vino, minería y alimentos

Del Malbec al cobre: Alfredo Cornejo busca tentar a los mercados árabes

Por Sitio Andino Política
El robo ocurrió en la noche del domingo, en Godoy Cruz. 
no hay detenidos

Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz

Por Pablo Segura