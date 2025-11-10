Más que viviendas: TECHO, la organización que transforma realidades, fue reconocida en Mendoza

La Legislatura de Mendoza distinguió a la organización TECHO por su compromiso con las comunidades vulnerables.

La organización TECHO fue reconocida por la Legislatura de Mendoza con la Declaración de Interés a su Labor Social, un proyecto impulsado por el Senador Gustavo Soto que pone en valor años de trabajo comunitario, viviendas construidas y sueños compartidos.

Esta organización social nació en Chile, allá por 1997, impulsada por jóvenes que se propusieron algo enorme: transformar la realidad de quienes viven en asentamientos populares . Su misión fue, desde el principio, unir voluntades para superar la pobreza, construir viviendas y abrir caminos de esperanza.

Con los años, T ECHO creció, hoy está presente en 19 países de América Latina y el Caribe . Incluso 700 mil voluntarios y voluntarias se sumaron a esta historia, levantando más de 100 mil viviendas de emergencia y miles de proyectos comunitarios que cambiaron la vida de muchas familias.

Desde su llegada al país en 2003, TECHO ha recorrido un camino que une a jóvenes voluntarios y familias que buscan mejorar su calidad de vida.

En Mendoza, su historia empezó a tomar forma mucho antes de su sede formal, inaugurada en 2021. Ya en aquellos primeros pasos, sus voluntarios construían viviendas de emergencia en el Gran Mendoza, articulando esfuerzos con municipios, universidades, empresas y organizaciones locales.

Hoy, ese compromiso se traduce en más de 150 viviendas construidas y una presencia activa en cuatro comunidades: Grilli (Guaymallén), Tierras Vivas (Luján de Cuyo), Yáñez (Maipú) y Todos Unidos (Las Heras). Detrás de cada obra hay manos jóvenes, días de esfuerzo compartido y la convicción de que una casa puede ser mucho más que un techo: puede ser el punto de partida para un nuevo comienzo.

En la provincia, más de 51 voluntarios y voluntarias sostienen la misión de TECHO y, a lo largo del año, han movilizado a más de 3.500 personas en distintas actividades.

Además de construir viviendas, llevan adelante proyectos que cambian el entorno y fortalecen la comunidad: desde un puente peatonal, la colocación de luminarias y árboles, hasta la limpieza de microbasurales y gestiones para formalizar servicios básicos.

El reconocimiento otorgado por la Legislatura no es solo un gesto institucional. Es una forma de agradecer a quienes dedican su tiempo, su energía y su amor por Mendoza para construir un futuro más justo.

Porque cuando una comunidad se une, la esperanza deja de ser palabra y se convierte en acción. Y en cada casa levantada, en cada sonrisa que florece, TECHO demuestra que un país más igualitario también se construye, día a día, entre todos.