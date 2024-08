Marcos Calvente visitó una destacada escuela técnica de Guaymallén

Los chicos se dividen en grupos y cada uno desarrolla un proyecto para resolver situaciones problemáticas utilizando los conocimientos y capacidades de su trayectoria educativa.; después, docentes y alumnos elijen el que tiene más posibilidades en la competencia provincial y nacional. Así fue la experiencia más exitosa de la Escuela 4-025 Los Corralitos en 2019, cuando llegaron a la etapa final que se realizó en Misiones, cuando llevaron un producto: un espumante de ciruelas.

En el desarrollo de estos proyectos, los chicos aprenden usar diferentes herramientas de gestión (matriz FODA, diagrama de Ishikawa, de Gantt, entre otras). Ahora están buscando incluir en el proyecto Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El intendente Marcos Calvente dijo a los alumnos que “yo soy técnico; también estudié la secundaria en una escuela técnica y técnico en construcción y la verdad que me dejó mucho la escuela secundaria. Después estudié Ingeniería Civil, hice una maestría y me dediqué al desarrollo de la vida profesional en el ámbito privado y ahora en ámbito público. Todas esas herramientas que aprendí en el secundario para el desarrollo de proyectos hasta el día de hoy las sigo usando; sirven no solo para el trabajo, también para la vida; así que capitalicen ese conocimiento y aprovechen estar en una escuela de estas características”.

image.png

Una escuela modelo de Guaymallén

Los estudiantes desarrollan sus actividades en un establecimiento que incluye una pequeña “bodega”, una línea de producción de mermeladas, instrumentos de laboratorio para el desarrollo de productos agroindustriales; además de una viña de malbec, ciruelos, perales, olivas, una pequeña huerta, un pozo surgente (que provee agua de altísima calidad) y colmenas.

Además, para la producción también compran frutas para hacer mermeladas “blend” e incluso a veces otros varietales para desarrollar otros vinos. También trabajan codo a codo con otras dos emblemáticas escuelas técnicas: la Vitivinícola Don Bosco de Rodeo del Medio y la Miguel Pouget de Bermejo.

En el caso de la Don Bosco, hacen intercambios de alumnos, así los chicos de cada escuela conocen la realidad de la otra; mientras que en la Pouget, hacen tareas culturales; en esta época un grupo está llevando adelante la poda de las vides.

image.png

Los chicos también hacen pasantías en varias empresas alimenticias y vitivinícolas de la zona. El director de la escuela, Walter Arias, sostiene que es fundamental la práctica profesionalizante en la formación de los futuros técnicos. El 4 de octubre, el colegio realizará su tradicional feria Expo Corralitos, en la que exhiben los productos realizados por los estudiantes.

El jefe comunal de la Municipalidad de Guaymallén fue a la Escuela 4-025 Los Corralitos por la semana internacional de la juventud, una fecha instituida por las Naciones Unidas en 1999 para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de la Juventud y ayudar a desarrollar el potencial de los jóvenes.

“Queremos destacar el impacto que tienen los jóvenes en nuestra sociedad y conocer sus inquietudes, para diseñar políticas que permitan el crecimiento de toda la comunidad, a mediano y largo plazo” manifestó Calvente, para luego indicar que “el deporte, la educación y la salud son las claves para un futuro mejor”.

Calvente llegó a la Escuela 4-025 Los Corralitos acompañados por el director de Educación y Deportes de la comuna, Cristian Arias.