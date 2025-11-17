Malargüe recibe a artistas internacionales inspirados por el Observatorio Pierre Auger

Observatorio Pierre Auger en Malargüe.

Por Claudio Altamirano







Este lunes se realizará la Noche de Arte y Ciencia, a partir de las 20 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus. La actividad contará con la participación de la artista suiza Céline Manz y del creador argentino Juan Sorrentino, quienes presentarán obras y proyectos inspirados en el Observatorio Pierre Auger de Malargüe, en el marco del programa internacional Connect Argentina.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 08.56.33 Nicolás Leal. El Observatorio Pierre Auger abre sus instalaciones para arte El ingeniero Nicolás Leal, gerente de sitio del Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger, adelantó que ambos artistas compartirán con la comunidad local el resultado de sus procesos creativos, en coincidencia con la segunda reunión anual de la comunidad científica internacional del observatorio. Investigadores de diversos continentes ya se encuentran en Malargüe para debatir y exponer nuevos avances surgidos en este centro de vanguardia, único en el mundo por sus aportes a la astrofísica y las astropartículas.

Céline Manz2 Céline Manz. Según detalló Leal, Manz y Sorrentino están desarrollando obras a partir de la exploración de vínculos entre arte, ciencia y tecnología. Las presentaciones de ambos tendrán una duración aproximada de 20 minutos y se dictarán en español e inglés.

Céline Manz, nacida en Zúrich y radicada actualmente en Basilea, es una artista contemporánea multidisciplinaria cuyo trabajo combina investigación, archivo, teoría crítica y prácticas experimentales. Sus obras abordan temas como memoria, representación, género, poder, identidad y patrimonio cultural.

Juan-Sorrentino Juan Sorrentino. Por su parte, el argentino Juan Sorrentino es un reconocido artista especializado en arte sonoro y multimedia. Su producción incluye escultura sonora, performance, instalaciones, video, fotografía y grabación. Se interesa por el sonido como materia en sí misma, más allá de la música tradicional, y explora la intersección entre lo acústico, lo visual y lo material.