Malargüe: fuego cruzado entre poderes del Estado

Sesión accidentada en el Concejo Deliberante

El intendente Ojeda se apersonó espontáneamente al Concejo Deliberante, lo hizo escoltado por numerosos funcionarios y simpatizantes, para responder a las preguntas de los ediles, encuentro que no terminó de la mejor manera a los pocos minutos de iniciado, debido al cruce entre la concejal Daiana Varas (Bloque Cambia Mendoza), con el propio intendente cuando ésta le recriminó primero que uno de los funcionarios “Pablo Sánchez en ese mismo lugar intercambió en su alocución las palabras donación y préstamo de manera permanente, por eso no quedó claro, y vos también hablas de donación”, le dijo Varas a Ojeda.

OJEDA-HCD 2.jpeg

“Realmente no me parece que la presencia sea de este modo, con Pablo de nuevo con su chupetín”, manifestó Varas a metros de Sánchez, reaccionado Ojeda pidiéndole también a su Secretario de Desarrollo Territorial y Urbanismo, una golosina parecida, generando reacciones de aceptación en decenas de personas que se encontraban en el recinto, obligando al presidente del Concejo Deliberante Andrés Risi a solicitar calma, que ya no era tal, incluso escuchándose algunos gritos comentarios “subidos de tono” desde la sala contigua.

Risi dijo que de no existir tranquilidad el Concejo Deliberante está facultado “a llamar a la fuerza pública ante cualquier acto de desacato”, siendo interrumpido el concejal nuevamente por los gritos, que cesaron momentáneamente, ya que volvieron cuando el edil Rodrigo Hidalgo comenzó a desarrollar sus preguntas.

OJEDA-HCD 4.jpeg

Esta nueva situación llevó a que se solicitara un cuarto intermedio y la presencia de la Policía de Mendoza, momento que aprovechó Juan Manuel Ojeda para retirarse del lugar y dar una conferencia de prensa, en la que entre otros puntos arremetió contra los concejales y dijo que denunciará a varios de ellos por diferentes motivos.

Por estos minutos, y mientras continúa la Sesión, trascendió de fuentes confiables, que finalizada la misma, el cuerpo en su conjunto efectuará denuncias por hechos de violencia verbal generados contra integrantes de la institución.