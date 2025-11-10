Malargüe, el único lugar de Argentina con su propia cueca

La cueca malargüina es considerada patrimonio cultural del departamento, una expresión artística que ha sido objeto de estudios antropológicos. Un aspecto sobresaliente es que Malargüe es el único lugar de la Argentina que posee su propia cueca , con rasgos distintivos que la diferencian del resto del país.

Constanza Ostrowsky, autora del libro Cueca Malargüina, Memoria y Vivencia de un Pueblo , analizó junto a SITIO ANDINO , en el marco del Día de la Tradición , uno de los fenómenos sociales más significativos de la región. Licenciada en folklore y danzas tradicionales argentinas.

Ostrowsky explicó que al iniciar su investigación encontró escasa información académica sobre esta manifestación, pero que tras años de indagación y diálogo con hacedores culturales locales, llegó a una conclusión reveladora: “La cueca malargüina no es solamente el baile, sino que encierra todo un hecho social ”.

La especialista detalló que muchas personas piensan que la cueca “es solo ir y bailar”, sin embargo, esta danza integra múltiples dimensiones de la vida social: desde las celebraciones en los puestos cordilleranos hasta las del llano, en los límites con La Pampa o Neuquén. También tiene presencia en el ámbito urbano, donde cada fin de semana se la puede ver en las Sendas Culturales, interpretada por jóvenes y adultos al ritmo de los cantores populares .

Ostrowsky subrayó que “la cueca malargüina se da de manera espontánea y tan natural”, lo que “rompe con el academicismo”, ya que en cada familia o lugar donde se baila surge una forma distinta de expresión, según el contexto o la ocasión. “Eso la transforma en una especie coreográfica muy rica”, destacó.

A diferencia de otras provincias que poseen cuecas y zambas, pero ninguna específica de una zona determinada, Malargüe es el único sitio del país con una cueca propia y singular.

Más adelante, la investigadora agregó que esta danza “transmite emociones, en una reunión familiar, de amigos o en un casamiento”, e incluso acompaña los festejos cuando los crianceros “vuelven con vida de la veranada”. Por eso, precisó, “no puede limitarse solo a una danza: la cueca malargüina es un hecho social y antropológico”.