10 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Día de la Tradición

Malargüe, el único lugar de Argentina con su propia cueca

Investigadores rescatan el valor cultural y social de una danza que se mantiene viva en los hogares, celebraciones y tradiciones del sur mendocino.

Danzas de Malargüe (Gentileza).

Danzas de Malargüe (Gentileza).

 Por Claudio Altamirano

La cueca malargüina es considerada patrimonio cultural del departamento, una expresión artística que ha sido objeto de estudios antropológicos. Un aspecto sobresaliente es que Malargüe es el único lugar de la Argentina que posee su propia cueca, con rasgos distintivos que la diferencian del resto del país.

Constanza Ostrowsky, autora del libro Cueca Malargüina, Memoria y Vivencia de un Pueblo, analizó junto a SITIO ANDINO, en el marco del Día de la Tradición, uno de los fenómenos sociales más significativos de la región. Licenciada en folklore y danzas tradicionales argentinas.

Lee además
Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín.
Ciencia y Divulgación

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín
Escuela Hugo Pierini de Malargüe. video
El interior de Mendoza

La educación técnica fortalece el arraigo rural en Malargüe
Constanza Ostrowsky 1

Expresiones culturales de Malargüe

Ostrowsky explicó que al iniciar su investigación encontró escasa información académica sobre esta manifestación, pero que tras años de indagación y diálogo con hacedores culturales locales, llegó a una conclusión reveladora: “La cueca malargüina no es solamente el baile, sino que encierra todo un hecho social”.

La especialista detalló que muchas personas piensan que la cueca “es solo ir y bailar”, sin embargo, esta danza integra múltiples dimensiones de la vida social: desde las celebraciones en los puestos cordilleranos hasta las del llano, en los límites con La Pampa o Neuquén. También tiene presencia en el ámbito urbano, donde cada fin de semana se la puede ver en las Sendas Culturales, interpretada por jóvenes y adultos al ritmo de los cantores populares.

Ostrowsky subrayó que “la cueca malargüina se da de manera espontánea y tan natural”, lo que “rompe con el academicismo”, ya que en cada familia o lugar donde se baila surge una forma distinta de expresión, según el contexto o la ocasión. “Eso la transforma en una especie coreográfica muy rica”, destacó.

A diferencia de otras provincias que poseen cuecas y zambas, pero ninguna específica de una zona determinada, Malargüe es el único sitio del país con una cueca propia y singular.

Más adelante, la investigadora agregó que esta danza “transmite emociones, en una reunión familiar, de amigos o en un casamiento”, e incluso acompaña los festejos cuando los crianceros “vuelven con vida de la veranada”. Por eso, precisó, “no puede limitarse solo a una danza: la cueca malargüina es un hecho social y antropológico”.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy lunes 10 de noviembre

Minería con control: el Estado refuerza presencia con la Policía Ambiental

En una semana llovió en Malargüe casi el triple de lo previsto para todo noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 9 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 8 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 7 de noviembre

Convocatoria a audiencia pública: proyecto "Don Luis"

Malargüe celebra 75 años con La Delio Valdez y un fin de semana de festejos multitudinarios

LO QUE SE LEE AHORA
Paciencia y desvíos: el Hospital Notti cambia su acceso por obras en Guaymallén.
Atención

Tránsito interrumpido en Guaymallén por cuatro meses: por dónde ingresar al Hospital Notti

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos.
Siniestro

Tremendo choque e incendio en la Ruta 7 entre dos camiones y un auto: hay dos muertos

Terrible choque frontal entre dos camiones en Alta Montaña.
tragedia

Las identidades de las víctimas fatales y heridos en el accidente vial de Alta Montaña

Los siniestros ocurrieron en San Rafael, La Paz y Tunuyán
Crece la preocupación

Trágico fin de semana en Mendoza: cuatro muertos en accidentes viales en menos de 48 horas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre

Te Puede Interesar

Solicitaron duras penas para el acusado
Polo judicial

Abusos sexuales en Chacras de Coria: piden hasta 20 años de prisión para un profesor de Kung Fu

Por Carla Canizzaro
Personal trabaja en la Ruta 7 para remover los vehículos y liberar la calzada
Corte total

Alta Montaña: amplio operativo para despejar la Ruta 7 tras el fatal accidente vial

Por Carla Canizzaro
Turismo: especialistas destacaron el potencial de Mendoza vinculado a la olivicultura
Industria y aprendizaje

Especialistas destacaron el potencial turístico de Mendoza vinculado a la olivicultura

Por Sofía Pons