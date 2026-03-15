15 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
cocaína

Malargüe: el perro de Gendarmería olfateó a una pasajera y la dejó al descubierto

El hallazgo ocurrió durante un operativo de Gendarmería Nacional Argentina en Ruta 40, en la zona del distrito de El Sosneado.

Secuestro de cocaína en El Sosneado.

Secuestro de cocaína en El Sosneado.

 Por Claudio Altamirano

Un operativo de control que realizaban integrantes del Escuadrón 29 Malargüe de Gendarmería Nacional, permitió detectar a una pasajera que transportaba droga en el interior de su cuerpo. La intervención, que permitió dar con cocaína, fue realizada con apoyo de un can detector, que alertó sobre la presencia de estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos junto a personal de la Sección Núcleo, ambos dependientes del Gendarmería Nacional Argentina.

Lee además
Pistola Taser 7 Cuerpos Especiales Malargüe. video

El protocolo que siguió la Policía para usar una Taser en un operativo en Malargüe
Capacitación financiera en Malargüe. video

En tiempos de crisis promueven en Malargüe la educación financiera para emprendedores
DROGA-BALANZA

Lucha de Gendarmería Nacional contra el tráfico de drogas

El operativo se desarrolló durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2998, en el distrito sanrafaelino de El Sosneado, cuando los uniformados inspeccionaban un transporte público de pasajeros que se dirigía desde la ciudad de Mendoza hacia el sur provincial.

Durante la revisión, el can detector de narcóticos Mambo reaccionó ante una pasajera mayor de edad, comportamiento que suele manifestar cuando percibe la presencia de sustancias estupefacientes.

Ante esta señal, los gendarmes procedieron a realizar una requisa personal a la mujer. En ese marco, constataron que la pasajera transportaba en el interior de su cuerpo un bulto envuelto en un guante de látex.

DROGA-PERRO
Can de Gendarmería Nacional.

Can de Gendarmería Nacional.

Según informaron fuentes oficiales, el envoltorio contenía una sustancia pulverulenta de color blanco, por lo que se convocó a personal especializado para llevar adelante las pruebas correspondientes.

Posteriormente se realizó el análisis orientativo Narcotest, que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso total de la sustancia incautada fue de 56,85 gramos.

Tras el hallazgo, tomó intervención la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, desde donde se dispuso el secuestro de la droga y de un teléfono celular perteneciente a la involucrada.

Asimismo, la pasajera quedó supeditada a la causa judicial mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho

Temas
Seguí leyendo

Más espacios de contención para jóvenes en San Rafael

Motores y adrenalina: llega el Campeonato Mendocino de Motocross a Tunuyán

Energía limpia y ahorro millonario: el proyecto solar que impulsa Mendoza en Luján de Cuyo

Tensión en una escuela primaria de Malargüe: un niño de 10 años portaba un arma blanca

Una oportunidad para emprendedores en Guaymallén: cómo sumarse

La experiencia cooperativa de una escuela de San Carlos llegará a un evento nacional

Productos frescos y precios accesibles: la Feria Franca llega a plaza Libertad de San Rafael

Azul Antolínez: "Quiero trabajar en cada rincón de Mendoza"

LO QUE SE LEE AHORA
Pistola Taser 7 Cuerpos Especiales Malargüe. video

El protocolo que siguió la Policía para usar una Taser en un operativo en Malargüe

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2419 y números ganadores del domingo 15 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2419 y números ganadores del domingo 15 de marzo

Vendimia 2026: detalles del show de Abel Pintos y Ángela Leiva en el Teatro Griego video

Guía del show de Abel Pintos y Ángela Leiva en Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy domingo 15 de marzo: números ganadores del sorteo 3356

Resultados del Quini 6 hoy domingo 15 de marzo: números ganadores del sorteo 3356

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1345 del domingo 15 de marzo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1345 del domingo 15 de marzo

Un joven de 27 años murió tras un trágico accidente en la Ruta 143 en San Rafael

Un joven de 27 años murió tras un trágico accidente en la Ruta 143 en San Rafael