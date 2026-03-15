Malargüe: el perro de Gendarmería olfateó a una pasajera y la dejó al descubierto

Un operativo de control que realizaban integrantes de l Escuadrón 29 Malargüe de Gendarmería Nacional , permitió detectar a una pasajera que transportaba droga en el interior de su cuerpo . La intervención, que permitió dar con cocaína , fue realizada con apoyo de un can detector, que alertó sobre la presencia de estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos junto a personal de la Sección Núcleo , ambos dependientes del Gendarmería Nacional Argentina.

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El operativo se desarrolló durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2998 , en el distrito sanrafaelino de El Sosneado , cuando los uniformados inspeccionaban un transporte público de pasajeros que se dirigía desde la ciudad de Mendoza hacia el sur provincial .

Durante la revisión, el can detector de narcóticos Mambo reaccionó ante una pasajera mayor de edad , comportamiento que suele manifestar cuando percibe la presencia de sustancias estupefacientes.

Ante esta señal, los gendarmes procedieron a realizar una requisa personal a la mujer. En ese marco, constataron que la pasajera transportaba en el interior de su cuerpo un bulto envuelto en un guante de látex.

DROGA-PERRO Can de Gendarmería Nacional.

Según informaron fuentes oficiales, el envoltorio contenía una sustancia pulverulenta de color blanco, por lo que se convocó a personal especializado para llevar adelante las pruebas correspondientes.

Posteriormente se realizó el análisis orientativo Narcotest, que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso total de la sustancia incautada fue de 56,85 gramos.

Tras el hallazgo, tomó intervención la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, desde donde se dispuso el secuestro de la droga y de un teléfono celular perteneciente a la involucrada.

Asimismo, la pasajera quedó supeditada a la causa judicial mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho