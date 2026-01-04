Magia y regalos: los Reyes Magos vuelven a San Rafael

Este lunes 5 de enero vuelven la magia de los Reyes Magos a las calles de San Rafael . El tradicional carrusel organizado por Bodegas Bianchi saldrá a las 21.00 horas desde Plaza Francia .

Melchor, Gaspar y Baltazar recorrerán la Ciudad por la avenida Yrigoyen para cerrar en el Kilómetro Cero. Esta 42 edición cuenta con apoyo de la Municipalidad de San Rafael, la Policía de Mendoza, y diversas empresas locales que contribuyen con la iniciativa.

Por estos días, los chicos pueden dejar sus “cartitas” en las zapatillas gigantes ubicadas en el Kilómetro Cero, Paseo Luis Huerta y Parque de los Niños.

“Estamos orgullosos de cumplir 42 años haciendo felices a los niños y a las familias de San Rafael” destacó Luis Piastrellini, gerente de Recursos Humanos de Bodegas Bianchi.

“Será un espectáculo que va a brillar porque hay artistas, tenemos muchas sorpresas y música en vivo. Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de esta gran noche y sobre todo a nuestros niños”, indicó Marcelo Guajardo, Director de Cultura.

Continuando su labor, el martes 6 de enero los Reyes Magos distribuirán las donaciones en diversas instituciones del departamento.