4 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Tradición y alegría en familia.

Magia y regalos: los Reyes Magos vuelven a San Rafael

El tradicional carrusel con los Reyes Magos de Bodegas Bianchi recorrerá la ciudad de San Rafael este lunes 5 de enero

Los Reyes Magos aterrizan en San Rafael.

Los Reyes Magos aterrizan en San Rafael.

Melchor, Gaspar y Baltazar recorrerán la Ciudad por la avenida Yrigoyen para cerrar en el Kilómetro Cero. Esta 42 edición cuenta con apoyo de la Municipalidad de San Rafael, la Policía de Mendoza, y diversas empresas locales que contribuyen con la iniciativa.

Lee además
Reyes Magos en Tunuyán.
Encuentro familiar

Caravana de Reyes Magos: un encuentro lleno de fantasía en Tunuyán
En la previa de la llegada de los Reyes Magos, vuelve la Feria del Juguete a Guaymallén.
Un clásico

Reyes Magos: la feria del juguete regresa a Guaymallén con más de 150 puestos habilitados

42 años haciendo felices a los niños de San Rafael

Por estos días, los chicos pueden dejar sus “cartitas” en las zapatillas gigantes ubicadas en el Kilómetro Cero, Paseo Luis Huerta y Parque de los Niños.

“Estamos orgullosos de cumplir 42 años haciendo felices a los niños y a las familias de San Rafael” destacó Luis Piastrellini, gerente de Recursos Humanos de Bodegas Bianchi.

“Será un espectáculo que va a brillar porque hay artistas, tenemos muchas sorpresas y música en vivo. Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de esta gran noche y sobre todo a nuestros niños”, indicó Marcelo Guajardo, Director de Cultura.

Continuando su labor, el martes 6 de enero los Reyes Magos distribuirán las donaciones en diversas instituciones del departamento.

Temas
Seguí leyendo

Reyes Magos en Tupungato: recorridos, fechas y barrios que visitarán

Clases de deporte gratuitas en Godoy Cruz: ¡sumate al verano en movimiento!

Ulpiano Suárez visitó Plan Bee y destacó su labor inclusiva

Yoga entre Cerros: conectá cuerpo y mente en Mendoza

Godoy Cruz refuerza su liderazgo regional en la lucha contra el cambio climático

San Rafael abre el verano 2026 agasajando a sus primeros turistas

Primeros turistas 2026: Maipú Municipio da la bienvenida con experiencias enoturística

Guaymallén decomisa 100 kg de pirotecnia ilegal en operativo municipal

LO QUE SE LEE AHORA
Verano deportivo en Godoy Cruz.
Verano en movimiento

Clases de deporte gratuitas en Godoy Cruz: ¡sumate al verano en movimiento!

Las Más Leídas

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo
Tras el operativo

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo

Trump, sobre Venezuela: Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura
Florida

Trump, sobre Venezuela: "Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura"

Cristina Fernández de Kirchner.
este sábado

Cristina Fernández recibió el alta tras dos semanas de internación

Sitio Andino mantuvo una entrevista con Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente; Jerónimo Shantal, director de Minería; Lucas Erio, director de Hidrocarburos; y Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental.
ENTREVISTA

Quién cuida el ambiente en Mendoza: los rostros del control ambiental, las inspecciones y la prevención