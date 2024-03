"Madres genias"en San Rafael, invita a un evento solidario

Embed - Familias Genias San Rafael on Instagram: " ¡Atención Familias! Nos unimos con Ubuntu, (@ubuntu_consultorios) la Lic. Graciela Martínez López @comunicomza y Asociación Familias Genias para organizar este evento solidario . ¡Nuestro objetivo es apoyar a Gaspar y su familia! Gaspar es un valiente niño de 3 añitos que está luchando contra una grave enfermedad . Sus papás están dedicados a cuidarlo día y noche en su internación en Bs. As., lo que les impide trabajar . ¡Únete a nuestra charla solidaria! La Lic. Graciela Martínez López, una destacada experta en Trastorno del Lenguaje , compartirá su invaluable experiencia y conocimientos. ¡No te pierdas esta oportunidad de aprender y ayudar! Inscripción: Dejamos el formulario para que te anotes. Si no puedes asistir, igual puedes colaborar desde donde estés. Cada granito de arena cuenta. link en la bio ¡Contamos con tu apoyo para darle a Gaspar y su familia el respiro que tanto necesitan! "

