Literatura, vino y música: así será el evento "Mujeres Eróticas" en Godoy Cruz

El próximo domingo 15 de marzo a las 19.00 horas, la sala Cristoforo Colombo de Godoy Cruz (A. Tomba 246) se convertirá en el escenario de un encuentro único. En primer lugar, “Mujeres Eróticas” te invita a explorar el erotismo femenino, a través de la literatura, los sabores y la música.
De esta manera, la propuesta está pensada para habitar el placer desde la introspección y el arte. Mientras tanto, el evento será una cita con las letras, el vino y la voz, para celebrar la potencia del deseo femenino.