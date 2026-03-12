Literatura, vino y música: así será el evento "Mujeres Eróticas" en Godoy Cruz

Mujeres Eróticas en Godoy Cruz.

El próximo domingo 15 de marzo a las 19.00 horas, la sala Cristoforo Colombo de Godoy Cruz (A. Tomba 246) se convertirá en el escenario de un encuentro único. En primer lugar, “Mujeres Eróticas” te invita a explorar el erotismo femenino, a través de la literatura, los sabores y la música.

De esta manera, la propuesta está pensada para habitar el placer desde la introspección y el arte. Mientras tanto, el evento será una cita con las letras, el vino y la voz, para celebrar la potencia del deseo femenino.

Para ser parte de esta experiencia, vas a poder mandar un mensaje al 2613602694 (WhatsApp) y sumarte de manera gratuita. Además, los cupos son limitados de acuerdo a la capacidad de la sala.

image Un encuentro para vivir a pleno en Godoy Cruz Lecturas en vivo: “Mujeres Eróticas” propone un recorrido curado por fragmentos de la literatura mendocina y nacional. Participan voces que rescatan el deseo, la piel y la identidad femenina, poniendo en valor la pluma de autoras que se atrevieron a nombrar lo invisible.

Cata de vinos: Porque el erotismo también es sabor, habrá un maridaje que acompañará las lecturas. Es decir, una invitación a degustar las texturas y aromas de nuestras tierras mientras las palabras fluyen. Música en directo: En el cierre, el público será envuelto por el hechizo de Marita, la voz andina. Su potencia y sensibilidad melódica envolverán cada rincón del Cristoforo Colombo, tendiendo un puente entre la raíz de nuestra tierra y la fuerza del sentimiento.