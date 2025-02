Le robaron la bici a un estudiante de Alvear sus amigos hicieron una colecta y creó su propia huerta

Con tan solo 15 años, la historia de vida de un estudiante del departamento de General Alvear inspira a decenas de mendocinos . Es que, tras sufrir el robo de su bicicleta, el joven tomó la firme decisión de no bajar los brazos y, con la ayuda de sus compañeros, abrió su propia huerta. Con las ganancias de varios meses de esfuerzo y dedicación, pudo volver a comprarse su medio de transporte .

Ese día, cuando salía de ejercitarse, descubrió que su bicicleta había sido robada de la puerta del gimnasio. "Cortaron el candado hay videos y todo. Lamentablemente, no apareció ni he tenido noticias al respecto", contó a TVA General Alvear. Esta era su principal medio de transporte, por lo que estaba decidido a recuperarla y, si bien sus allegados le sugirieron realizar un sorteo o pedir ayuda económica, a Federico no le convencían estas opciones porque sentía que era "como quitarle la plata al pueblo".