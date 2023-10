Las Heras Sonríe, el festival solidario para toda la familia

Este sábado 7 estarán presentes Roto Méndez, Laura Cortes, Rodrigo Herrera, Barbi Codina, Fede Henz y Víctor Di Nasso.

El próximo sábado 14, Lutherieces, Daniel Encinas, Jessy Echegaray, Claudia Padilla, Leonel Boin y Los Cumpas.

“Ya han pasado un montón de artistas, no solamente de Mendoza, sino en otras oportunidades hemos traído artistas del interior del país y de Buenos Aires. Siempre hemos tratado de respetar todos los estilos de humor, humor musical, stand-up, comedia para que sea un gran espectáculo. Y, bueno, la idea es que siempre sea un humor familiar y con el objetivo de recaudar alimentos no perecederos para donar. La idea es que vayan todos los lasherinos que por ahí durante el año no van a ver espectáculos o no pueden, entonces llevárselo a la Sala Malvinas para que puedan disfrutar de estos comediantes más cerca” afirma Daniel Aye.

El artista también agregó: “Lo importante es que asista la mayor gente posible para que se junte una buena cantidad de alimentos, y sobre todo que la gente vaya a distenderse, a divertirse, olvidarse de las pálidas”.

Ambas fechas tienen la conducción de Daniel Aye y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y de la Municipalidad de Las Heras.

Todo listo para disfrutar de dos noches de humor con grandes artistas mendocinos, y ayudar a quienes más lo necesitan en el Festival Las Heras Sonríe 2023.