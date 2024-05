Las Heras presentó la nueva flota vehicular para reforzar la seguridad

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " La Municipalidad de Las Heras realizó este lunes la presentación de la nueva flota vehicular de la Guardia Urbana Municipal. La misma está compuesta por 25 móviles Fiat Cronos y tiene la finalidad de reforzar la seguridad en el departamento. El acto, que estuvo encabezado por el intendente Francisco Lo Presti; el gobernador, Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad de la Provincia, Mercedes Rus; se llevó adelante en la explanada de la Municipalidad de @lasherasmza Esta nueva flota se suma a las ocho unidades con las que ya contaba la dependencia hasta el momento, al igual que herramientas para la seguridad vial, como alcoholímetros, entre otros dispositivos. Esta acción forma parte del eje de gestión que destacó el Intendente para la comuna, como lo es la seguridad ciudadana. De esta manera se busca disminuir los índices de inseguridad en el departamento, además de trabajar mancomunadamente con el Ministerio de Seguridad. Durante la presentación de los nuevos vehículos de la GUM de #LasHeras, el gobernador Alfredo Cornejo expresó: “No es la función sustantiva la del municipio la seguridad, con lo cual se valora mucho este aporte y el compromiso con un flagelo que tiene nuestra sociedad, en todo el país y en Mendoza. Queremos atacar de fondo esos problemas, no es fácil porque el deterioro social y el económico tienen mucho que ver. Con esto el municipio de Las Heras viene a contribuir para prevenir el delito, pero no es milagroso, no será de un momento a otro”. @francisco.lopresti ponderó la compra de estos móviles: “Esta compra de móviles fue posible gracias al orden institucional instaurado durante estos meses en Las Heras. Entendemos que esta es la línea de trabajo que debe prevalecer en el esquema gubernamental a través del orden, austeridad y transparencia”. Leé más en sitioandino.com #guardiaurbana #mendoza #Cornejo"

