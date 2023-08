Las Heras honró la memoria de José de San Martín en el Campo Histórico El Plumerillo

Con el Himno Nacional y un minuto de silencio como llave de inicio para el acto, el intendente de la Municipalidad de Las Heras Daniel Orozco dedicó unas palabras para no dejar de valorar la figura del Libertador San Martín: “San Martín sabía que tenía un pueblo valeroso, que tenía un pueblo que debía tener una buena dirección y esa dirección era la de la unión, la fortaleza y la valentía de cruzar esas altas cumbres. Las hazañas de San Martín son estudiadas en el mundo, porque ningún hombre pudo cruzar con un ejército con más de 5000 personas a más de 4000 metros de altura , así mostró que con esfuerzo todo se pueden lograr. Eso es un legado que él nos ha hecho y que en este día tan especial y más en este lugar, no debemos olvidar”.

image.png

“José de San Martín es un gran emblema de la patria, es un líder que tuvimos y que lo seguimos manteniendo y hoy lo homenajeamos. Que estuvo en estas tierras, que la eligió y no sólo la eligió para conformar un ejército y cruzar la cordillera y liberar los pueblos americanos, sino que también la eligió para envejecer y morir, para venir a este lugar a pasar sus últimos días y que por otras razones, no pudo, pero ahí notamos también la conexión que tuvo José de San Martín con el pueblo cuyano y con estas tierras. Entonces este homenaje no es solo por ese gran militar y estratega, sino por esa persona que amó Cuyo como lo amamos nosotros” comentó el historiador Roberto Tripolone, director del Campo Histórico El Plumerillo y responsable de la comisión de Patrimonio de la Municipalidad.

image.png

También el Intendente, se expresó sobre el Campo Histórico El Plumerillo, como la tierra que significa libertad y que tan importante es para la Patria: “Esta tierra que hoy pisamos que no es solo lasherina, es mendocina, es de la Nación Argentina; es de Chile, de Perú, es americana, representa la unión, la libertad y la independencia de los pueblos, con un legado de San Martín que debemos llevar siempre en el corazón” afirmó Orozco.

En un escenario apostado en el interior del Campo, tuvo lugar la intervención artística del elenco teatral de la obra histórica "El pueblo que hizo Patria", que emocionó al público presente y de los ballets Estable Municipal y la Agrupación de malambo "Picahueso" que desplegaron todo su talento artístico.

image.png

Al mediodía, el chef Javier Sosa cocinó carne a la olla para 1500 personas, en un almuerzo abierto a la comunidad acompañado por la voz del músico y compositor, Pocho Sosa, que cerró una jornada patriótica emocionante.