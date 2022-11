La RTO no es exigible en el Valle de Uco

De todos modos, la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial ha dejado en claro que los vehículos radicados en localidades donde no se cuente con talleres habilitados, no estarán obligadas a realizar la RTO, expresando: "localidades en las cuales no se hubieren instalado Centros de Revisión Técnica Obligatoria y el centro más cercano se encontrara a una distancia superior a los ochenta (80) kilómetros”, por lo tanto los vehículos radicados en Valle de Uco, no tenían problemas en circular dentro de la provincia.