30 de diciembre de 2025
Obras y mantenimiento

La Municipalidad de Mendoza detalló los trabajos de mantenimiento y desinfección

La Municipalidad de Mendoza solicita colaboración de los vecinos durante los operativos y recuerda que se reprogramarán en caso de mal tiempo.

Trabajos de la Municipalidad de Mendoza durante la presente semana.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza informa los nuevos cronogramas de tareas que se van a desarrollar. Los itinerarios detallan fechas y trabajos con los que se busca el mantenimiento y mejoramiento tanto de espacios públicos, como forestales y calles.

Se solicita a los vecinos de las zonas donde se realicen que, durante la desinfección, deberán mantener sus ventanas y puertas cerradas como así también guardar bebederos y comederos de las mascotas.

El equipo de trabajo de la Municipalidad de Mendoza.
Fortalecimiento de OSC

Se informa que si las condiciones climáticas son adversas los trabajos se reprogramarán. En tanto, que los fines de semana y feriados se trabajará habitualmente con guardias de pedido de tareas en el arbolado y en los espacios verdes.

Se comunicará el día previo los cortes de calles y despejes requeridos.

A continuación, el detalle de la Municipalidad de Mendoza

Trabajos en arbolado

Desrame

  • Primera y Segunda Sección.

Operativo 360

  • Desrame en Primera, Segunda y Cuarta Sección Este.

Plantación

  • Barrio San Martín

Riego

  • Por tanque: barrios del oeste y diferentes seccionales.

Espacios verdes

  • Se realizarán tareas de limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de Ciudad. También se desinfectarán los juegos infantiles, bancos y papeleros.
  • Boulevard Mitre: mantenimiento intensivo de plantas en canteros y macetones.
  • Avenida Arístides Villanueva: mantenimiento intensivo de plantas en canteros y macetones.

Desinfección

Pulverización de primavera

  • 30/12 calles: Granaderos entre M. Moreno y V. Gil; Lamadrid entre Paso de los Andes y Olascoaga; Olascoaga entre M. Moreno y Sobremonte; Pueyrredón entre Olascoaga y Martínez de Rosas.
  • 3/1 calles: Maza, entre Perú y Mitre. Chile, entre E. Blanco y Vendimiadores. Perú, entre Pellegrini y Mazza (club Pacifico).

Bacheo y desinfección

Desinfección nocturna

  • 30/12 calles: Paso de los Andes, entre A. Villanueva y J. B. Justo; Emilio Civit, entre Boulogne Sur Mer y Martínez de Rosas; Boulogne Sur Mer, entre M. Moreno y J. B. Justo.

Operativo MIP

  • 30/12: Plaza Portugal.

Saneamiento

  • 30/12 al 2/1: desinsectación en dependencias municipales, en domicilios de los barrios del oeste y abordaje dengue.

Trabajos de bacheo

Bacheo frío

  • 30/12 calle J. Hernández al 2, 67 y 100
  • 31/12 calle Ferroviarios Arg. Al 580, 673 y 726
  • 2/1 calle E. Tabanera 2381 y 2370.
  • 3/1 trabajos a designar.

Bacheo caliente

  • 30/12 calle M.E. Soler al 10.
  • 31/12 calle M. Belgrano 2648
  • 2/1 calle 25 de Mayo al 1756 y 1222.
  • 3/1 trabajos a designar.

Bacheo frío

  • Pedidos recibidos por redes sociales, etc.
  • Recorrido de pedidos tomados en APP Muni Digital.
