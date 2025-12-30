La Municipalidad de Mendoza detalló los trabajos de mantenimiento y desinfección

La Municipalidad de Mendoza informa los nuevos cronogramas de tareas que se van a desarrollar. Los itinerarios detallan fechas y trabajos con los que se busca el mantenimiento y mejoramiento tanto de espacios públicos, como forestales y calles.
La Municipalidad de Mendoza solicita colaboración de los vecinos durante los operativos y recuerda que se reprogramarán en caso de mal tiempo.
Se solicita a los vecinos de las zonas donde se realicen que, durante la desinfección, deberán mantener sus ventanas y puertas cerradas como así también guardar bebederos y comederos de las mascotas.
Se informa que si las condiciones climáticas son adversas los trabajos se reprogramarán. En tanto, que los fines de semana y feriados se trabajará habitualmente con guardias de pedido de tareas en el arbolado y en los espacios verdes.
Se comunicará el día previo los cortes de calles y despejes requeridos.
Trabajos en arbolado
Desrame
Operativo 360
Plantación
Riego
Espacios verdes
Desinfección
Pulverización de primavera
Desinfección nocturna
Operativo MIP
Saneamiento
Trabajos de bacheo
Bacheo frío
Bacheo caliente
