La Municipalidad de Mendoza detalló los trabajos de mantenimiento y desinfección

Trabajos de la Municipalidad de Mendoza durante la presente semana.

Se solicita a los vecinos de las zonas donde se realicen que, durante la desinfección, deberán mantener sus ventanas y puertas cerradas como así también guardar bebederos y comederos de las mascotas.

Se informa que si las condiciones climáticas son adversas los trabajos se reprogramarán. En tanto, que los fines de semana y feriados se trabajará habitualmente con guardias de pedido de tareas en el arbolado y en los espacios verdes.

Se comunicará el día previo los cortes de calles y despejes requeridos.

A continuación, el detalle de la Municipalidad de Mendoza Trabajos en arbolado Desrame Primera y Segunda Sección. Operativo 360 Desrame en Primera, Segunda y Cuarta Sección Este. Plantación Barrio San Martín Riego Por tanque: barrios del oeste y diferentes seccionales. Espacios verdes Se realizarán tareas de limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de Ciudad. También se desinfectarán los juegos infantiles, bancos y papeleros.

Boulevard Mitre: mantenimiento intensivo de plantas en canteros y macetones.

Avenida Arístides Villanueva: mantenimiento intensivo de plantas en canteros y macetones. Desinfección Pulverización de primavera 30/12 calles: Granaderos entre M. Moreno y V. Gil; Lamadrid entre Paso de los Andes y Olascoaga; Olascoaga entre M. Moreno y Sobremonte; Pueyrredón entre Olascoaga y Martínez de Rosas.

calles: Granaderos entre M. Moreno y V. Gil; Lamadrid entre Paso de los Andes y Olascoaga; Olascoaga entre M. Moreno y Sobremonte; Pueyrredón entre Olascoaga y Martínez de Rosas. 3/1 calles: Maza, entre Perú y Mitre. Chile, entre E. Blanco y Vendimiadores. Perú, entre Pellegrini y Mazza (club Pacifico). Bacheo y desinfección Desinfección nocturna 30/12 calles: Paso de los Andes, entre A. Villanueva y J. B. Justo; Emilio Civit, entre Boulogne Sur Mer y Martínez de Rosas; Boulogne Sur Mer, entre M. Moreno y J. B. Justo. Operativo MIP 30/12: Plaza Portugal. Saneamiento 30/12 al 2/1: desinsectación en dependencias municipales, en domicilios de los barrios del oeste y abordaje dengue. Trabajos de bacheo Bacheo frío 30/12 calle J. Hernández al 2, 67 y 100

31/12 calle Ferroviarios Arg. Al 580, 673 y 726

2/1 calle E. Tabanera 2381 y 2370.

3/1 trabajos a designar. Bacheo caliente 30/12 calle M.E. Soler al 10.

31/12 calle M. Belgrano 2648

2/1 calle 25 de Mayo al 1756 y 1222.

3/1 trabajos a designar. Bacheo frío Pedidos recibidos por redes sociales, etc.

Recorrido de pedidos tomados en APP Muni Digital.