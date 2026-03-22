La Municipalidad de Mendoza abrió la convocatoria para el Taller de Canto Popular gratuito

Por tercer año consecutivo, la Municipalidad de Mendoza abrió la convocatoria para participar del Taller de Canto Popular , dirigido por el profesor Alberto Jerez .

La propuesta nació en 2024 con un solo turno semanal, pero debido a la alta demanda se fue ampliando. Durante 2025 se ofrecieron tres turnos y, en una nueva apuesta para este 2026 , el taller contará con cinco turnos semanales .

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El taller está destinado a mayores de 18 años , tanto para personas de nivel inicial como para quienes tengan conocimientos básicos de canto .

Lunes: de 14 a 16

Jueves: de 15 a 16.30

Viernes: de 14 a 16

Viernes: de 16 a 18

La propuesta está dirigida a grupos reducidos de entre 10 y 12 personas, lo que permite un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje.

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Técnicas vocales e interpretación

Las clases se desarrollarán entre marzo y diciembre, período en el que se trabajarán técnicas vocales, interpretación de canciones y recursos expresivos.

El taller está pensado tanto para quienes buscan especializarse en canto, como para quienes desean encontrar un espacio de creatividad, recreación y expresión artística.

Dónde se dicta y cómo participar del taller

El taller no tiene costo para los alumnos y se dicta en el SUM del 7º piso de la Municipalidad de Ciudad. Como requisito, los participantes deberán cumplir con una asistencia mínima del 80% de las clases mensuales.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo, que busca brindar oportunidades de formación artística a los vecinos de la ciudad.

Un profesor con más de 25 años de experiencia

El taller está a cargo de Alberto Jerez, reconocido maestro y cantante con más de 25 años de trayectoria. Actualmente se desempeña como profesor de canto, coach vocal y asistente del coro de la Universidad del Aconcagua.

Cómo obtener más información en la Municipalidad de Mendoza

Las personas interesadas pueden solicitar información o consultar disponibilidad de cupos escribiendo por WhatsApp al 2614681259.