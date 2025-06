La municipalidad de General Alvear enfrenta la ola polar con medidas de prevención y asistencia

Las bajas temperaturas en toda la provincia impulsaron a los municipios a tomar precauciones para garantizar el cuidado y bienestar ciudadano. La municipalidad de General Alvear fue una de las comunas que atendió y asistió a los vecinos. Sin embargo, según explicó Carlos Aguas de Contingencias Sociales en diálogo con Noticiero Andino, no hubo que atender personas en situación de calle: “gracias a Dios no tenemos gente en situación de calle, sí puede haber gente humilde cuya vivienda hay que arreglarla, pero no tenemos gente durmiendo en la plaza ni en el centro como vemos en la mayoría de las ciudades”.