"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 22 al 27 de diciembre y los valores

Por Sitio Andino Departamentales 22 de diciembre de 2025 - 07:15
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 22 al 27 de diciembre de 2025, el programa visitará los distintos departamentos.
Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10. Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11. Uspallata: Barrio Villa Clarita. A las 11.30. Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12. Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30. Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.
General Alvear
Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.
San Rafael
Monte Comán: Predio Ferrocarril. Destacamento Policial. Playón. A las 9.30.
Maipú
Lunlunta: Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30. Barrancas: Ruta Provincial 14, kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30. Barrancas: Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.20.
Tunuyán
Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30. El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30. Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 11.30.
Santa Rosa
El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9. 25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50. Kilómetro 1012. A las 9.30. 25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 10. El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 10.30. El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 11.
San Carlos
Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10. Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 10.30. Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.
Junín
Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10. Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.
Rivadavia
Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9. Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 9.30. Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10. Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10.30. Martes 23
Guaymallén
Kilómetro 8: Plaza del Agricultor. Calle Silvano Rodríguez. A las 9.30. Kilómetro 8: Escuela 1151 Teniente General Rafael Aguirre. Bandera de los Andes y Ángel Rodríguez. A las 10.30. Los Corralitos: Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 11.30. Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 12.30.
Maipú
El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y Barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30. El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y Cancha de Fútbol. A las 11.45. El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.
San Martín
Ciudad: Calle Tropero Sosa. Manzana: H. Casa: 8. A las 9.30. Ciudad: Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.30. Ciudad: Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30. Ciudad: Barrio Perito Moreno. A las 12.30.
Godoy Cruz
Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9. Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 9.40. Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 10.20. Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11. San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.40. Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Bulevar Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 12.20.
Las Heras
El Resguardo: Barrio Eva Perón. Cancha. A las 9.30. El Plumerillo: CEDRyS 17. Independencia y Maipú. A las 10.30. El Resguardo: CEDRyS 14. Lisandro Moyano y Juan Manuel de Rosas. A las 11.30.
Luján
Agrelo: Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9.30. Agrelo: Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45. Agrelo: Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.
Junín
Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10. Alto Verde: CIC. A las 11.
San Rafael
Goudge: Escuela 1-134 Triunvirato. A las 9.
Tupungato
Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 9.
La Paz
Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9. Las Chacritas: Refugio Timoteo Garro. A las 11. La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.15. La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11.30. La Menta: Refugio Zabala. A las 11.40. Viernes 26
Lavalle
Costa de Araujo: Barrio Fuerza Nueva. A las 9. Costa de Araujo: Calle Morón Urquiza. A las 9.15. Costa de Araujo: Calle Morón y Ruta 142. A las 9.30. Gustavo André: Calle Estrella y El Carmen. A las 10. Gustavo André: Calle Carmen y Los Olivos. A las 10.30.
Las Heras
Panquehua: Merendero Brazos Abiertos. Gutierrez y Catamarca. A las 9.30. El Resguardo: CEDRyS 5. Barrio Estación Espejo. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 10.30. Panquehua: CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.
Tunuyán
Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30. Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30. Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11.30.
Luján
Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30. Carrodilla: Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30. Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.
San Martín
Ciudad: Barrio Güemes. Cancha de Fútbol. A las 9. El Ñango: Barrio Patria. Manzana: B. Casa: 2. A las 10.
General Alvear
Ciudad: El Desvío. Biblioteca. A las 9. Ciudad: Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15. Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Junín
Philipps: Delegación municipal. A las 10. Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
Maipú
Coquimbito: Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 9.30. Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 10.30. Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 11.30. Sábado 27
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30. Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30. Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11.30.
Las Heras
El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.
San Rafael
Cuadro Nacional: Plaza ARA General Belgrano. A las 9.
Rivadavia
Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9. Andrade: Playón deportivo. A las 10. Medrano: Tanque de Agua. A las 11.
Capital
Recorrido 1
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.
Recorrido 2
Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9. Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10. Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11. Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen provincia de Mendoza gas de red.