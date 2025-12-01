"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 1 al 6 de diciembre y los valores

Por Sitio Andino Departamentales 1 de diciembre de 2025 - 07:15
El
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 1 al 6 de diciembre de 2025, el programa visitará los distintos departamentos.
Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 04. A las 9.30. Gutierrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30. Gutierrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 12.
Las Heras
El Zapallar: Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 9.30. El Algarrobal: Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 10.30. El Algarrobal: CAV El Algarrobal. Paraguay y Paso Hongo. A las 11.30.
Santa Rosa
La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9. La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 9.30. La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a Escuela Carlos Galigniana Segura. A las 10.
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30. La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30. La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11.30. Martes 2
Guaymallén
El Sauce: Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. A las 9.30. Colonia Segovia: Barrio Buenos Vecinos. Manzana: D. Casa: 2. A las 10.30. Colonia Segovia: Calle Buenos Vecinos y Callejón Isabel. A las 11.30. Buena Nueva: Iglesia Portal de Luz. Antonelli, a metros de Buena Nueva. A las 13.
San Rafael
El Cerrito: El Cerrito. Plaza. A las 9.
Godoy Cruz
Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9. Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10. Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11. Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12. Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.
Luján
Perdriel: Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30. Perdriel: Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15. Perdriel: Barrio Jardines de Brandsen. A las 11.
Junín
Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10. Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.
Tupungato
San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.
La Paz
Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9. La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.20. La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11.30. La Menta: Refugio Zabala. A las 11.40. Miércoles 3
Maipú
Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30. Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta Provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a finca Chavez. A las 10.30. Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (Calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.
Lavalle
El Plumero: Barrio El Plumero. A las 9. La Bajada: Barrio La Bajada. Plaza. A las 9:20. La Bajada: Barrio Norte Argentino. A las 10. El Carmen: Barrio El Carmen. A las 10.30.
Tupungato
Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 10.
Luján
Vertientes del Pedemonte: Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3,5. A las 9.30. Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10. Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30. Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.
San Carlos
Pareditas: Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10. Pareditas: Paseo de las Carretas. La Capilla. A las 10.30. Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11. Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.
Las Heras
Panquehua: CEDRyS 20. Molinero Tejada y Vicente Gil. A las 9.30. El Resguardo: Barrio Todos Unidos. Manzana: A Casa: 21. A las 10.30. El Plumerillo: CEDRyS 15. Aguado y Uspallata. A las 11.30.
Tunuyán
La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30. La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10.30. Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.
San Martín
Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10. Montecaseros: Delegación municipal. A las 11.
Guaymallén
Rodeo de la Cruz: Barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 9.30 Capilla del Rosario: Barrio San Roque. Callejón Antonelli y vías del ferrocarril. A las 10.30. Buena Nueva: Barrio San Ceferino. Higüeritas y Chuquisaca. A las 11.30. Capilla del Rosario: Barrio Patrón Santiago. SUM. Virgen del Milagro 792. A las 12.30.
Junín
Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10. Alto Verde: CIC. A las 11.
San Rafael
Las Paredes: Paraje: El Usillal. Escuela 1-266 Josefa Correas. A las 9. Las Paredes: Paraje: El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 10. Las Paredes: Aeroclub. A las 12.
General Alvear
Bowen: Calle 19 y C. A las 9. Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9.45. Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. SUM. A las 10.45. Jueves 4
Guaymallén
Puente de Hierro: Escuela de Boxeo Esparta Box. Severo del Castillo 11.167. A las 9.30. Colonia Molina: Barrio Madres Unidas. Calle Miralles pasando Grenón. A las 10.30. El Sauce: Barrio Los Hornos. Carrill a Lavalle frente a barrio Constitución. A las 11.30. El Sauce: Barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 12.30.
Godoy Cruz
Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9. Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10. Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11. Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12. Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.
Junín
Philipps: Delegación Municipal. A las 10. Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
Luján
Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30. Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 10.30.
Tupungato
Villa Bastías: Barrio Lotes Moyano. Plaza. A las 9.30.
Lavalle
Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9. Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9.20. Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.30.
San Rafael
Cuadro Nacional: Paraje: La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9. Cuadro Nacional: Escuela 1-084 Deoclesio García. A las 10. Cuadro Nacional: Paraje: Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 10.45. Cuadro Nacional: Paraje: Cuadro Bombal. Domingo Evaristo Bombal. A las 12.45. Viernes 5
Las Heras
El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Merendero Nadine. A las 9.30. El Algarrobal: Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 10.30. El Algarrobal: Callejón Rivas. Rotonda s/n. A las 11.30.
Rivadavia
Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9. Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10. Ciudad: Barrio SOEM. A las 11. Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.
General Alvear
Bowen: Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9. Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.
San Martín
Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 10. Tres Porteñas: CIC. A las 11. El Divisadero: Calle Benenatti. A las 12.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, casa 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15. Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Malargüe
Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.
Maipú
Lunlunta: Escuela 1-121 Cabildo Abierto. Maza 6303. A las 9.30. Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y callejón Sánchez. A las 10.30. Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela 1-089 La Superiora. A las 11.30. Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 12.30.
Tunuyán
Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30. Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11. Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Angel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Lavalle
Gustavo André: Plaza El Cultural. A las 9. Gustavo André: San Pedro. A las 9.30. Gustavo André: La Cortadora y Moyano. A las 10. Gustavo André: Calle Moyano s/n. Cancha de Bochas. A las 10.30. Gustavo André: Plaza El 15. A las 11.
Sábado 6
Rivadavia
Santa María de Oro: CIC. A las 9. Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10. Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.30. Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.
Tunuyán
Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9.30. Villa Seca: Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. A las 10.30. El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 11.30.
Capital
Recorrido 1
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9. Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10. Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11. Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen provincia de Mendoza gas de red.