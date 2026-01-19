"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 19 al 24 de enero

Por Sitio Andino Departamentales 19 de enero de 2026 - 07:10
El
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 19 al 24 de enero, el programa visitará los distintos departamentos.
Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9:30. San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10:15. San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11 San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.
Tunuyán
Las Pintadas: Centro de Salud 153 “Dr. Sergio M. Jara”. Calle Quintana s/n. A las 9. El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10. Ciudad: Escuela 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 11. Martes 20
Guaymallén
Jesús Nazareno: Barrio Inka. Plaza Melchora Lemos. Bulevar Los Ceibos y Río Salado. A las 9:30. Las Cañas: Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. A las 10:30. San Francisco del Monte: Plaza del Barrio Higuerita. Las Azucenas y Los Lirios. A las 11:30. Dorrego: Plaza Moisés Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. A las 12.
Godoy Cruz
Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9. Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados “El Trébol”. A las 10. Tortugas: Polideportivo “Los Peregrinos”. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11. Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín “Estrellitas”. Mariano Moreno y Barcala. A las 12. Tortugas: Polideportivo ”Filippini”. Rocca y Zizzias. A las 13.
San Rafael
Salto de las Rosas: Plaza Principal. A las 9.
Luján
Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9:30. Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a Barrio. A las 10:30.
San Carlos
Pareditas: Paso de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10. Pareditas: Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10:30. Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11. Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.
Tupungato
Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 9. Miércoles 21
Maipú
General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n, sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9:30. Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10. Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braille y D. Cavagnaro. A las 11. Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 12. Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 13.
Tunuyán
Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9:30. Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10:30. Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11:30.
Guaymallén
La Primavera: Bauzá y Rufino Ortega. A las 9:30. Puente de Hierro: Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana: C. Casa: 4. A las 11. Puente de Hierro: Roque Sáenz Peña 14244. A las 12. Puente de Hierro: Barrio Grilli Sur. Manzana: H Casa: 11. A las 12:30.
San Rafael
Cañada Seca: Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y Calle 5. A las 9. Cañada Seca: Paraje: Los Sifones. A las 10. Cañada Seca: Paraje La Correina. Escuela 1-269 “Osvaldo Magnasco”. A las 11:30.
General Alvear
Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.
Jueves 22
Guaymallén
El Sauce: Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. A las 9:30. Colonia Segovia: Barrio Buenos Vecinos. Manzana: D. Casa: 2. A las 10:30. Colonia Segovia: Calle Buenos Vecinos 3569. A las 11:30. Buena Nueva: Iglesia Portal de Luz. Antonelli, a metros de Buena Nueva. A las 12:30.
Godoy Cruz
Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. A las 9. Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10. Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11. Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barracos I. Cuba y República Dominicana. A las 12. Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata: Informador Turístico. A las 10. Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11. Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11:30. Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre Barrios de IPV. A las 12. Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12:30. Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.
Luján
Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9:30. Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10:30. Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y calle 20 de Junio. A las 11.
Tupungato
Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 9.
San Rafael
Villa 25 de Mayo: Plaza Bicentenario. Plaza. A las 9. Viernes 23
General Alvear
Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30. Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10:30. Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11:30.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40. Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15. Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30. Sábado 24
Capital
Recorrido 1
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40. Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15. Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12:30. Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 12:45. Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13. Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13:30.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el provincia de Mendoza derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.