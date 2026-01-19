19 de enero de 2026
"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 19 al 24 de enero

Conocé cómo acceder a la garrafa subsidiada en la provincia de Mendoza hasta el 24 de enero. Los puntos de distribución y requisitos del beneficio social.

Por Sitio Andino Departamentales

El operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la garrafa subsidiada en zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 19 al 24 de enero, el programa visitará los distintos departamentos.

Precios de la garrafa de 10 kg

  • $9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
  • $8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
  • $7.900 en Lavalle y Las Heras.
  • $9.500 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
  • $9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
  • $9.000 en Malargüe.
  • $10.000 en General Alvear y San Rafael.

Qué documentación se debe presentar

  • Envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
  • Jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
  • Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD), y si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI del autorizado.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 19 al 24 de enero

Lunes 19

Guaymallén

  • El Bermejo: Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 9:30.
  • Belgrano: Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3595. A las 11.
  • Belgrano: CCT 6-202 Cristóbal Colón 1890. A las 12.

General Alvear

  • Bowen: CIC. A las 9.

Maipú

  • Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9:30.
  • San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10:15.
  • San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11
  • San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

Tunuyán

  • Las Pintadas: Centro de Salud 153 “Dr. Sergio M. Jara”. Calle Quintana s/n. A las 9.
  • El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.
  • Ciudad: Escuela 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 11.

Martes 20

Guaymallén

  • Jesús Nazareno: Barrio Inka. Plaza Melchora Lemos. Bulevar Los Ceibos y Río Salado. A las 9:30.
  • Las Cañas: Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. A las 10:30.
  • San Francisco del Monte: Plaza del Barrio Higuerita. Las Azucenas y Los Lirios. A las 11:30.
  • Dorrego: Plaza Moisés Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. A las 12.

Godoy Cruz

  • Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9.
  • Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados “El Trébol”. A las 10.
  • Tortugas: Polideportivo “Los Peregrinos”. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.
  • Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín “Estrellitas”. Mariano Moreno y Barcala. A las 12.
  • Tortugas: Polideportivo ”Filippini”. Rocca y Zizzias. A las 13.

San Rafael

  • Salto de las Rosas: Plaza Principal. A las 9.

Luján

  • Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9:30.
  • Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a Barrio. A las 10:30.

San Carlos

  • Pareditas: Paso de Las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.
  • Pareditas: Paso de Las Carretas. La Capilla. A las 10:30.
  • Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.
  • Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

Tupungato

  • Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 9.

Miércoles 21

Maipú

  • General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n, sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9:30.
  • Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.
  • Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braille y D. Cavagnaro. A las 11.
  • Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 12.
  • Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 13.

Tunuyán

  • Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9:30.
  • Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10:30.
  • Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 11:30.

Guaymallén

  • La Primavera: Bauzá y Rufino Ortega. A las 9:30.
  • Puente de Hierro: Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana: C. Casa: 4. A las 11.
  • Puente de Hierro: Roque Sáenz Peña 14244. A las 12.
  • Puente de Hierro: Barrio Grilli Sur. Manzana: H Casa: 11. A las 12:30.

San Rafael

  • Cañada Seca: Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y Calle 5. A las 9.
  • Cañada Seca: Paraje: Los Sifones. A las 10.
  • Cañada Seca: Paraje La Correina. Escuela 1-269 “Osvaldo Magnasco”. A las 11:30.

General Alvear

  • Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.

Jueves 22

Guaymallén

  • El Sauce: Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. A las 9:30.
  • Colonia Segovia: Barrio Buenos Vecinos. Manzana: D. Casa: 2. A las 10:30.
  • Colonia Segovia: Calle Buenos Vecinos 3569. A las 11:30.
  • Buena Nueva: Iglesia Portal de Luz. Antonelli, a metros de Buena Nueva. A las 12:30.

Godoy Cruz

  • Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Bulevar San Vicente y Rioja. A las 9.
  • Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10.
  • Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.
  • Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barracos I. Cuba y República Dominicana. A las 12.
  • Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

  • Uspallata: Informador Turístico. A las 10.
  • Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.
  • Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11:30.
  • Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre Barrios de IPV. A las 12.
  • Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12:30.
  • Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Luján

  • Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9:30.
  • Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10:30.
  • Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y calle 20 de Junio. A las 11.

Tupungato

  • Cordón del Plata: Barrio TIZA. A las 9.

San Rafael

  • Villa 25 de Mayo: Plaza Bicentenario. Plaza. A las 9.

Viernes 23

General Alvear

  • Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.

Tunuyán

  • Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9:30.
  • Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10:30.
  • Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 11:30.

Capital

  • Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15.
  • Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.
  • Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30.

Sábado 24

Capital

Recorrido 1

  • Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15.
  • Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.
  • Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.
  • Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12:30.
  • Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 12:45.
  • Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13.
  • Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13:30.

Con esta iniciativa, el gobierno de la provincia de Mendoza garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

