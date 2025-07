La escultura que no se rinde: San Martín con Merceditas vuelve a la Alameda

Desde la Municipalidad de Mendoza se llevó adelante una intensa labor para que esta pieza artística recuperara su forma y su función original , un punto de encuentro simbólico en homenaje al Libertador. La escultura, realizada en resina epoxi con estructura de hierro, tuvo que ser reconstruida en varios sectores , especialmente en la mano izquierda del general, que fue arrancada por completo y no pudo recuperarse. Además, sufrió desprendimientos y daños visibles que implicaron un trabajo técnico minucioso por parte de la autora de la obra.

image

“Tuve que reestructurarla toda por dentro, desde los brazos hasta la cabeza y los pies, reforzando con hierros en ángulo y nuevos anclajes al banco. Lo que más me interesa es que quede fuerte, que no puedan volver a dañarla fácilmente”, comentó Sonia López. “La escultura está hecha para que se puedan sentar, para jugar, para sentirse acompañados por San Martín y Merceditas. No quiero imaginarla enrejada. Confío en que vamos a poder cuidarla entre todos”, agregó.