La Escuela Nº 1-299 Fuerte Nuevo con problemas, por una pérdida de gas

La Escuela Nº 1-299 Fuerte Nuevo del paraje El Ceibo en el departamento de General Alvear hace más de cinco días que no tiene gas natural , lo que se suma a otros graves problemas edilicios como el mal funcionamiento del pozo ciego, que sufre la comunidad educativa de vieja data.

La directora dele stablecimiento educativo Vanina Cerro dejó entrever la problemática: "Esto viene desde la semana pasada que tuvimos una pérdida de gas, automáticamente se dio aviso a las autoridades y comenzaron los arreglos desde infraestructura, pero las instalaciones on tan viejas que habría que cambiarlas, porqué se arregla una parte y a la vez se rompe otra parte en otro sector".

Cerro siguió contando: "La pérdida de gas no ha sido encontrada y a pesar de los esfuerzos que se hacen, estaría faltando soluciones el tema del playón, que es donde aparentemente se encuentra ubicada esta fuga. Las clases no están suspendidas, trabajamos normal con los docentes, mientras que los padres deciden si envian o no a sus hijos".