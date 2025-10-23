La capital mendocina compró insumos fabricados en el penal Almafuerte

La Ciudad de Mendoza adquirió insumos fabricados por internos del penal Almafuerte, ubicado en la localidad de Cacheuta. La compra tuvo dos objetivos: optimizar el uso de recursos públicos y promover las políticas de inclusión y equidad.
La adquisición permitió acceder a bajos costos y colaborar con el trabajo de las personas privadas de su libertad. La iniciativa de Mendoza.
La adquisición consta de 2.100 rollos de papel higiénico por 80 metros, 2.800 rollos de papel higiénico por 300 metros, 2.800 bobinas de papel secante por 300 metros y 150 cajas de toallas de papel descartable, por un monto total de $43.723.680.
El papel higiénico, secante y toallas descartables provienen de la planta de la empresa Suavipack, que está dentro del Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte I y comenzó a funcionar en el pasado julio. Allí trabaja unos 25 internos, quienes reciben dinero por su trabajo.
Según detalló la Municipalidad de Mendoza, este programa de empleo para personas privadas de la libertad, permitió acceder a productos de calidad a menor costo.