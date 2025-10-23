23 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Inclusión

La capital mendocina compró insumos fabricados en el penal Almafuerte

La adquisición permitió acceder a bajos costos y colaborar con el trabajo de las personas privadas de su libertad. La iniciativa de Mendoza.

La capital mendocina compró insumos fabricados en el penal Almafuerte

La capital mendocina compró insumos fabricados en el penal Almafuerte

Prensa Municipalidad de Mendoza
Por Sitio Andino Departamentales

La Ciudad de Mendoza adquirió insumos fabricados por internos del penal Almafuerte, ubicado en la localidad de Cacheuta. La compra tuvo dos objetivos: optimizar el uso de recursos públicos y promover las políticas de inclusión y equidad.

La adquisición consta de 2.100 rollos de papel higiénico por 80 metros, 2.800 rollos de papel higiénico por 300 metros, 2.800 bobinas de papel secante por 300 metros y 150 cajas de toallas de papel descartable, por un monto total de $43.723.680.

Lee además
quedo detenida por manejar ebria en pleno centro de mendoza
complicada

Quedó detenida por manejar ebria en pleno centro de Mendoza
Daniel Zalazar fue condenado a prisión perpetua por cometer el femicidio de su pareja, la tía y la abuela de la joven
Dolor y memoria

Se cumplen nueve años del triple femicidio del barrio Trapiche: un caso que conmocionó a Mendoza
Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte I papel higiénico
En Almafuerte fabrican papel higiénico, secante y toallas descartables.

En Almafuerte fabrican papel higiénico, secante y toallas descartables.

Insumos, inclusión y trabajo

El papel higiénico, secante y toallas descartables provienen de la planta de la empresa Suavipack, que está dentro del Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte I y comenzó a funcionar en el pasado julio. Allí trabaja unos 25 internos, quienes reciben dinero por su trabajo.

Según detalló la Municipalidad de Mendoza, este programa de empleo para personas privadas de la libertad, permitió acceder a productos de calidad a menor costo.

Temas
Seguí leyendo

Causa Megatecnología: crecen las denuncias por estafa y confirman prisión preventiva para una detenida

Especialistas de más de 10 países participarán del Congreso Internacional Agua para el Futuro, en Mendoza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

Nuevo reclamo de taxistas en Mendoza: protestaron contra la "desigualdad de condiciones" de las Apps

La Ciudad de Mendoza se prepara para brindar: 12 bodegas y shows imperdibles en la Peatonal del Vino

Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

Cayeron tres personas por el robo a una cafetería céntrica

Robo y destrozos en un café en pleno centro de la Ciudad

LO QUE SE LEE AHORA
El Mendotaku regresa a Mendoza.
Cultura pop en Mendoza

El Mendotaku vuelve a la Nave UNCuyo con una edición histórica y artistas globales

Las Más Leídas

Alerta de viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de octubre en Mendoza
el clima

Alerta de viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de octubre en Mendoza

Mañana de tensión en el hospital Gailhac de Las Heras. 
acusaciones a la municipalidad

Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

La cifra de la estafa aumenta a 180 millones de pesos
Los dueños siguen prófugos

Causa Megatecnología: crecen las denuncias por estafa y confirman prisión preventiva para una detenida

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña video
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Dos de ellos fueron rescatados y trasladados de urgencia al Hospital Central
Operativo aéreo

Video: así fue el traslado al Hospital Central de los tres turistas europeos que sufrieron un grave accidente en Alta Montaña

Por Carla Canizzaro
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El juicio por el homicidio de Luciano Gómez podría terminar este viernes. 
Etapa final del debate

Juicio por el homicidio de Luciano Gómez: el duro relato de los médicos forenses

Por Pablo Segura