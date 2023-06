Irregularidades con prestadores turísticos en San Rafael

La asociación de guías de turismo de San Rafael en la persona de su presidenta Alejandra Gil, denuncia irregularidades en las prestaciones turísticas, dado que habría en el departamento empresas que prestan servicios “truchos”, “no hay controles” aseveró. Gil también comentó; "hemos hechos pedidos para que se realize la tarea de control y fiscalización, notamos que a diario se suman cada vez más personas que ofrecen servicios turísticos no habilitados, me refiero a transporte, guía y a todo lo que concierne a esta área".

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN PRESTADORES TURÍSTICOS

La presidente de la asociación también agregó que; "preocupa también las paradas para sacar fotos de los turistas que no son seguros, y están a cargo de estas personas que no son profesionales del tema, ni se han preparado y estudiado al respecto. Necesitaríamos contar con un inspecto local, que no tenga que venir desde la capital de Mendoza u otro lugar, porqué en el momento que viene ya es tarde".