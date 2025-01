Insólito caso en San Rafael: cayó con su familia al río en el auto, la policía lo multó y luego lo dejó a la deriva

Noticiero de TVA se acercó hasta el lugar de los hechos el día posterior y Olive aún permanecía en el sitio del incidente junto a su auto, el cual resistía estoicamente la fiereza del río. El afectado se refirió a lo sucedido y explicó: "Venía de pasear con la familia, me meto por la calle Los Dos Álamos y en la oscuridad que había no alcance a ver el caudal del agua del río, porque no hay iluminación ni señalización de nada, sinceramente fue una situación horrible y desesperante, yo pude salir por la ventanilla del auto y fui sacando a los nenes uno por uno, luego llegó la policía con unos siete u ocho móviles y nadie me dio una mano, ni me preguntaron si necesitaba algo, todo lo hice por mi cuenta, hasta que llegaron unos tíos y cuñados que me ayudaron a sacar a mi señora con el bebé".

Mis nenes me decían "no nos dejes, no nos abandones, sacanos de esto", expresó compungido Olive, quien siguió agregando: "Sólo los vecinos -les estoy muy agradecidos - me auxiliaron, pero nadie más vino a ver qué sucedía con nosotros".

Luis Olive comentó su versión de los hechos de los sucesos en Río Diamante, del departamento de San Rafael