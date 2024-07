Inseguridad en General Alvear: amenazas, golpes y robo, sufrió un matrimonio en Carmensa

Nicolás y Florentina Vittori relataron el hecho sufrido en su domicilio: "Llegaron a casa preguntando si teníamos un cordero para vender y en un abrir y cerrar de ojos se me largaron arriba de la espalda me tiraron de boca, me ataron y me dijeron. Nosotros no venimos a comprar nada, somos asaltantes. Inmediatamente, me apuntaron con un revolver a la altura de la cabeza. Uno estaba encapuchado, al otro solo se le veían los ojos. Entraron a la casa, nos amenazaron con matarnos y pedían dinero y la camioneta, que se la llevaron".