Inseguridad diaria en la vía pública se advierte en San Rafael

Sobre la avenida Belisario Roldán y Alem suelen acontecer estos atracos que preocupan ciertamente a los habitantes del lugar y a los ocasionales transeúntes que se trasladan por el lugar. Un vecino del barrio adyacente al parque de descanso comentó el respecto: "Despúes de la hora 19 por acá no queda nadie y el lugar está desprotegido y queda a merced de aprovechadores de turno, hemos tenido varios robos, tanto en domicilios como a la gente que pasa por aquí. No hay cámaras de seguridad y a pesar de que pasan con más continuidad los móviles policiales, el lugar no es seguro".