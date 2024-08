Informaron los detalles mas sobresalientes del nuevo Seguro Agrícola

Desde la Dirección de Agricultura de la Municipalidad de General Alvear con el objetivo de llevar serenidad y claridad, brindaron información sobre el seguro agrícola para productores. Agustín Anzorena manifestó “se comunicó a través de un mail a los productores que están registrados en el sistema SIA que les iban a llegar las boletas de pago del Fondo Compensador o el ex Seguro Agrícola” .

En este punto, aclaró el funcionario, “muchos han interpretado mal, porque dice que el productor tiene un pago pendiente, en realidad el productor no tiene ningún pago pendiente, es la boleta para adherir o no al pago del seguro” .

"El mail contiene la primera cuota o el pago anual de acuerdo a la categoría que el productor quiera adherir. Y si el productor no quiere adherirse, desestima el mail y no hay ningún problema, no tiene ninguna deuda con la provincia”, explicó el funcionario.