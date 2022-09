Incendios en General Alvear: ocurren hasta cinco por día

Las dotaciones de bomberos, brigadistas y personal de Defensa Civil no dan abasto para combatir las llamas ni los focos de incendios que ocurren en el departamento.

El funcionario reconoció que tuvo que salir la gente a colaborar con los encargados de combatir el fuego. “La gente arriesgaba su vida ayudando porque bomberos y brigadistas no dan abasto con tantos incendios, no se toma conciencia de todo lo que genera el fuego, entre calles C y G, más de 200 hectáreas fueron afectadas por las llamas”, acotó.

Los equipos

Balverde contó cuantos son los equipos que trabajan a diario para combatir estos siniestros que mayormente son provocados de forma intencional. “Los brigadistas trabajan en el campo y prestan colaboración en fincas, a eso hay que sumarle una cuadrilla de bomberos de la Policía y otros voluntarios de Bowen, no hay más y hay días que tenemos hasta cinco incendios a la vez”, contó.

El titular de Defensa Civil en el departamento apela a la toma de conciencia por parte de los ciudadanos y reconoció que “está penado por la ley hacer estas prácticas con el fuego, si algún vecino ve algo tiene que denunciar, sea en Alvear o en cualquier departamento de la provincia”.