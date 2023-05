Hospital Teodoro J. Schestakow: preocupación por la alta demanda en la guardia

El Director del Hospital Teodoro J. Schestakow, en el departamento de San Rafael Fabian Mora, hizo referencia sobre el posible colapso en la guardia y destacó la importancia de asistir a los centros de salud en primera instancia. "Le pedimos a la comunidad del departamento que entienda, que el no ver a un profesional disponible en la guardia, no quiere decir que no esté". dejo entrever Mora, quien siguió agregando; "Ayer tuvimos algunos inconvenientes con ese sector del hospital por eso queire dejar claro, que tuvimos un plantel de médicos con tres clínicos, dos pediatras, cirujano, traumatólogo y cada uno de ellos estaban cumpliendo sus funciones".