Herramientas para crecer: la Municipalidad de Mendoza fortaleció a las organizaciones sociales

La Municipalidad de Mendoza llevó adelante el cierre del ciclo 2025 de las Asesorías para Organizaciones Sociales del programa Construyendo Puentes , a través de un encuentro realizado el 22 de diciembre en el SUM del 7° piso del edificio municipal.

La jornada tuvo como eje la presentación del trabajo final de branding institucional desarrollado para el Club de Leones Mendoza , lo que marcó un cierre simbólico y concreto de un año de acompañamiento técnico a organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la ciudad.

Durante el encuentro, representantes del Club de Leones Mendoza —institución que inicia la celebración de sus 70 años de trayectoria— recibieron el paquete comunicacional completo elaborado a lo largo de distintas instancias de trabajo conjunto. Que incluyó una carta de identidad, un manual de marca y un plan de políticas públicas y comunicación.

Los integrantes de la organización destacaron el valor del proceso, la escucha permanente y la predisposición del equipo técnico. Asimismo, señalaron la importancia de contar con herramientas claras para comunicar quiénes son, qué hacen y por qué su trabajo resulta fundamental para la comunidad.

image

Trabajo de manera sostenida junto a las organizaciones en la Municipalidad de Mendoza

La Asesoría en Identidad, Imagen y Comunicación Institucional para OSC forma parte del Programa de Vinculación Comunitaria Construyendo Puentes, una política pública que la Ciudad de Mendoza impulsa desde 2015 con el objetivo de acompañar técnica y estratégicamente a las organizaciones sociales del Gran Mendoza. Este servicio gratuito fue incorporado durante 2025 como un nuevo módulo del programa, a partir de una necesidad detectada en el territorio: proyectos con alto impacto social que requieren fortalecerse comunicacionalmente para crecer, sostenerse y vincularse mejor con la comunidad.

Desde el Área de Vinculación Comunitaria de la Secretaría de Gobierno se trabaja de manera sostenida junto a las organizaciones, reconociendo su rol en la construcción de una ciudad con mayor participación y cohesión social. Además de las asesorías en comunicación y branding, el área brinda acompañamiento jurídico y contable.

Las asesorías continuarán durante el año 2026, dando continuidad a esta línea de trabajo orientada al fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales. Para consultas, se encuentra disponible el correo electrónico: [email protected].