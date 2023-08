Habló el jugador agredido cobardemente en la Liga de General Alvear

Tras esta acción y una vez ya el departamento el jugador sanrafaelino Enzo López que juega en Argentino de la Liga Alvearense de Fútbol habló con Canal 6 Telesur y contó detalles de lo acaecido: "El video no lo había visto, solo recuerdo del impacto del momento y creí que había sido solo una patada, pero realmente fueron dos, una en la nuca y otra cerca de la oreja y después de eso no perdí el conocimiento pero se me nubló la vista".