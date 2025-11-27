27 de noviembre de 2025
{}
Desarrollo económico

Guaymallén presenta una nueva edición de G.E.N. con la apertura de WORLD CLUB GYM

Guaymallén busca impulsar comercios en crecimiento, visibilizar emprendedores y promover redes de colaboración en cada distrito.

Nuevo gimnasio WORLD CLUB GYM en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

Guaymallén continúa acompañando el crecimiento del comercio local y este viernes 28 de noviembre realizará una nueva edición de G.E.N. – Guaymallén Emprende Negocios, en el distrito Rodeo de la Cruz. En esta ocasión, el programa será el marco para la inauguración del nuevo gimnasio WORLD CLUB GYM, ubicado en Carril Ponce 64.

El emprendimiento, liderado por Fabián Villarruel, ya cuenta con 1.500 m² habilitados. Como parte de su plan de expansión, en una segunda etapa se sumarán 1.300 m² adicionales, donde se instalarán salones para crossfit, tela, yoga aéreo, escalada, calistenia, entre otras actividades. Además, el espacio incorporará consultorios de nutrición y kinesiología, con el objetivo de consolidarse como un centro deportivo integral, donde los usuarios puedan acceder a una amplia oferta de entrenamiento y bienestar en un solo lugar.

Durante la apertura, el gimnasio recibirá a SID, un emprendimiento textil de Guaymallén que desarrolló una línea de indumentaria fitness y deportiva. La marca estará exponiendo y comercializando sus productos como parte de la actividad.

La cita será a partir de las 20.00 horas y se invita a los vecinos a participar de esta inauguración.

¿Qué es G.E.N. – Guaymallén Emprende Negocios?

Se trata de un programa municipal creado para acompañar e impulsar la apertura de nuevos comercios locales, inicialmente del rubro gastronómico, mediante eventos de activación conjunta con emprendedores y artesanos del departamento.

La propuesta busca transformar una inauguración tradicional en una experiencia comunitaria de alto impacto, que permita posicionar al comercio anfitrión, visibilizar a emprendedores y fortalecer su vínculo con los vecinos y vecinas del distrito.

El programa es impulsado por la Subdirección de Desarrollo Económico y coordinado por las áreas de Desarrollo Local Comercial y Rural y Desarrollo Emprendedor, con participación activa de las delegaciones municipales.

Está dirigido a:

  • Comercios de Guaymallén en proceso de apertura o recientemente abiertos.

  • Emprendedores locales registrados en la base de datos de Desarrollo Emprendedor, cuyos productos sean compatibles con el perfil del comercio anfitrión.

Objetivos del programa en Guaymallén

Objetivo general

  • Impulsar el desarrollo del ecosistema económico local mediante eventos que integren a comercios, emprendedores y la comunidad, con acompañamiento institucional.

Objetivos específicos

  • Potenciar la visibilidad y el posicionamiento de nuevos comercios.

  • Promover la participación de emprendedores y artesanos en espacios comerciales.

  • Descentralizar la presencia institucional a través de las delegaciones.

  • Fomentar redes de colaboración entre actores económicos locales.

  • Promover la identidad productiva de Guaymallén en cada distrito.

