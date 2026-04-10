10 de abril de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén presenta "Birra and Beats", una experiencia con cerveza artesanal y música en vivo

La propuesta en Guaymallén reunirá a amantes de la gastronomía y la cultura cervecera en una noche especial en Villa Nueva.

Gastronomía y cultura de la cerveza en Guaymallén.

Gastronomía y cultura de la cerveza en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén se prepara para la primera edición 2026 de “Birra and Beats”, un evento que combina gastronomía de primer nivel con cultura cervecera.

La cita será el próximo miércoles 15 de abril, desde las 20:30, en el restaurante Palatto, ubicado en el paseo de compras NovaMarket, en la intersección de Rondeau y Adolfo Calle, en Villa Nueva.

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Una noche para descubrir la cerveza artesanal

En esta edición, los asistentes podrán conocer los secretos de Stipa, una de las cervecerías artesanales más destacadas del departamento.

La propuesta incluye la posibilidad de degustar distintas variedades de cerveza acompañadas por platos exclusivos y promociones especiales diseñadas por el restaurante anfitrión.

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Música en vivo y experiencia completa

La velada contará además con la participación de artistas locales, que brindarán un espectáculo en vivo para completar una experiencia que combina gastronomía, arte y entretenimiento.

Cómo participar del evento en Guaymallén

  • El evento está destinado a mayores de 18 años y requiere inscripción previa, ya que cuenta con cupos limitados.
  • Si bien la entrada es gratuita, el menú elegido por los asistentes tendrá un costo a cargo de cada participante.
  • Las personas interesadas pueden inscribirse a través de un formulario digital habilitado por la organización.
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