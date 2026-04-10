Guaymallén presenta "Birra and Beats", una experiencia con cerveza artesanal y música en vivo

El Municipio de Guaymallén se prepara para la primera edición 2026 de “Birra and Beats”, un evento que combina gastronomía de primer nivel con cultura cervecera.
La propuesta en Guaymallén reunirá a amantes de la gastronomía y la cultura cervecera en una noche especial en Villa Nueva.
El Municipio de Guaymallén se prepara para la primera edición 2026 de “Birra and Beats”, un evento que combina gastronomía de primer nivel con cultura cervecera.
La cita será el próximo miércoles 15 de abril, desde las 20:30, en el restaurante Palatto, ubicado en el paseo de compras NovaMarket, en la intersección de Rondeau y Adolfo Calle, en Villa Nueva.
En esta edición, los asistentes podrán conocer los secretos de Stipa, una de las cervecerías artesanales más destacadas del departamento.
La propuesta incluye la posibilidad de degustar distintas variedades de cerveza acompañadas por platos exclusivos y promociones especiales diseñadas por el restaurante anfitrión.
La velada contará además con la participación de artistas locales, que brindarán un espectáculo en vivo para completar una experiencia que combina gastronomía, arte y entretenimiento.