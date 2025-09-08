Guaymallén: entregaron uno de los barrios más grandes de la última década

El IPV entregó más de 120 casas en el barrio Brisas del Sauce, con una inversión de $11.419 millones.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) entregó más de cien casas en el barrio Brisas del Sauce, en Guaymallén . La obra demandó 24 meses de ejecución y es uno de los complejos habitacionales más grandes construidos en Mendoza en la última década.

El proyecto implicó una inversión provincial de $11.419 millones , se desarrolló bajo el programa Mendoza Construye – Línea de Acción I , con financiamiento íntegramente provincial. La ejecución estuvo a cargo de la empresa Stornini S.A. , que aplicó un sistema constructivo tradicional combinado con panelería industrializada para muros y techos.

El barrio se levantó en terrenos cedidos por el Hospital El Sauce y cuenta con 120 viviendas tradicionales y 2 adaptadas para personas con discapacidad . Cada unidad posee entre 67 y 68 metros cuadrados, con dos dormitorios, estar-comedor, cocina con lavadero integrado, baño completo y patio. Además, se realizaron obras de urbanización: apertura de calles, red de agua potable a cargo de la Cooperativa El Sauce, energía eléctrica suministrada por Edemsa y el correspondiente loteo aprobado.

Durante la entrega, las autoridades provinciales y municipales destacaron el impacto social de la obra. El gobernador Alfredo Cornejo señaló la continuidad de la política habitacional en la provincia de Mendoza , mientras que el intendente de la Municipalidad de Guaymallén , Marcos Calvente , dio la bienvenida a los nuevos vecinos, priorizados a partir de su antigüedad en el Registro de Necesidad Habitacional.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; el gobernador Alfredo Cornejo; el titular del IPV, Gustavo Cantero; y funcionarios participaron del acto de entrega de las 122 viviendas.

Cornejo subrayó que “en Mendoza seguimos adelante con la construcción de viviendas, incluso cuando en gran parte del país se ha frenado casi por completo. No vamos a aflojar en este compromiso, porque mientras el crédito hipotecario no vuelva a ser una herramienta accesible, el Estado provincial seguirá construyendo viviendas sociales, con cuotas adecuadas y realistas para la clase media”.

Por su parte, Marcos Calvente dio la bienvenida a los nuevos vecinos, que fueron priorizados junto a las entidades Los Leños, Amigos de Guaymallén, Anyeluz y Camino a Casa. Esta selección teniendo en cuenta principalmente el tiempo en que llevaban inscriptos en el Registro de Necesidad Habitacionales, que en muchos casos superaba los diez años.

En tanto que el presidente del IPV remarcó que “para el IPV, la entrega de Brisas del Sauce demuestra nuestra capacidad de ejecutar obras grandes en tiempo y forma. Hoy más de 120 familias cumplen su sueño y seguimos avanzando, con más de 3.000 viviendas en construcción en toda la provincia” finalizó Gustavo Cantero.

Fuerte apuesta en Guaymallén

Con la finalización de Brisas del Sauce, el IPV suma más de 1.590 viviendas construidas en Guaymallén en los últimos diez años, consolidando su presencia en la política habitacional provincial.