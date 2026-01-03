Godoy Cruz refuerza su liderazgo regional en la lucha contra el cambio climático

Godoy Cruz se ha posicionado nuevamente como un referente en la lucha contra el cambio climático en la región. A través de la Dirección General de Ambiente, Energía y Cambio Climático, la comuna no solo se limita a la gestión de recursos , sino que impulsa una transformación estructural.

Esta labor se traduce en herramientas técnicas de alto impacto, como la actualización del Plan Local de Acción Climática (PLAC) y la realización minuciosa de los inventarios de gases de efecto invernadero. Estas son piezas fundamentales para medir y mitigar la huella de carbono del departamento .

“ Godoy Cruz sigue cambiando el paradigma de cómo gestionar los recursos. Con el programa de EcoCanje queremos premiar al vecino que se compromete. El mensaje es claro: lo que antes era basura, hoy es un recurso que vuelve a la comunidad. Cada botella de plástico, cada cartón que se separa en origen, es menos contaminación en nuestros suelos y más trabajo para nuestros recicladores. Estamos construyendo una ciudad circular, donde nada se pierde y todo se transforma ”, resaltó el intendente Diego Costarelli .

“ No estamos acá para hablar solo de números o de toneladas de basura, sino para cuidar el lugar donde vivimos. Queremos una ciudad limpia, pero, sobre todo, queremos dejarle un mundo mejor a los que vienen. El reciclaje es un acto de amor por nuestro barrio; el cuidado del ambiente lo hacemos entre todos ”, concluyó.

image

Economía circular y el éxito del EcoCanje

Uno de los pilares más visibles de la gestión es la gestión de residuos bajo el concepto de economía circular. El sistema de EcoCanje ha logrado cifras récord, con más de 96.000 pasajes de transporte cargados a cambio de materiales reciclables, lo que fomentó la recuperación de más de 31 toneladas de material seco.

A esto se suma la gestión de 7.000 kg de residuos electrónicos (RAEES) y el despliegue de 120 Puntos Verdes distribuidos estratégicamente para facilitar el reciclaje de «botellas de amor» y otros plásticos.

La innovación también llega al sector textil a través de COSTURED, una iniciativa que este año logró recuperar 1.400 kg de tela y rehabilitar 300 camisas municipales. Esta propuesta permite darles una segunda vida útil, reduciendo el desperdicio en una de las industrias más contaminantes del mundo.

El compromiso con el territorio: del piedemonte al centro urbano de Godoy Cruz

La gestión del territorio abarca desde la protección de los ecosistemas naturales hasta el mantenimiento de la biodiversidad local. En el Piedemonte, se destaca el trabajo conjunto con el Fondo de Agua, mediante el cual se ejecuta un plan de acción específico para el cuidado de la flora y fauna nativa.

Esta visión de preservación se complementa con la labor del vivero municipal, que funciona como el corazón verde del departamento. De esta manera, se impulsan programas de huerta orgánica y compostaje, que reconectan al vecino con la tierra y la soberanía alimentaria.

Por su parte, el arbolado público, eje vital de la adaptación climática, ha sumado este año 1.337 nuevos ejemplares. Así, se priorizó tanto el replante en zonas consolidadas como la forestación en obras nuevas.

Este esfuerzo se ve respaldado por el programa de Empresas Sostenibles, una alianza que ya cuenta con 28 empresas activas y un total de 82 firmas comprometidas. En ese sentido, el sector privado se suma como aliado estratégico en el desarrollo económico con conciencia ambiental.

image

Educación y control para el futuro en Godoy Cruz

La sostenibilidad en Godoy Cruz no es solo una cuestión de infraestructura, sino de cultura. La Educación Ambiental ha llegado a más de 4.200 niños que visitaron el Polo Ambiental. Mientras, otros 548 estudiantes tuvieron contacto directo con la naturaleza en el Piedemonte.

Este semillero de conciencia se equilibra con una Policía Ambiental activa, que realizó más de 3.200 actas anuales. Además de cientos de notificaciones para garantizar la limpieza de lotes, frentes y la correcta disposición de residuos por parte de los ciudadanos.

Con la mirada puesta en el financiamiento de proyectos sostenibles y la búsqueda constante de becas internacionales, Godoy Cruz demuestra que la ecología no es un gasto, sino una inversión necesaria para garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.