General Alvear: se debate la vuelta del uso del barbijo

SI bien todavía eso no es un “hecho”, muchas personas manifestaron su postura ante el uso o no del barbijo. Recordemos que el Gobierno nacional emitió un decreto que establece que se elimina el carácter obligatorio del uso del barbijo como medida preventiva en la población general.

Sin embargo, una empleada del sistema de salud reconoce que sí debería volver la obligatoriedad. “Estoy de acuerdo que vuelva a ser obligatorio al menos en lugares cerrados, en espacios abiertos se puede considerar no usarlo”, sentenció.

Para cerrar, una mujer admite que la decisión de cuidarse es personal y no colectiva. “Es personal, cada uno tiene su idea y al que lo usa se lo respeta, no importa si el de al lado no lo usa vos no lo usas, cada uno se cuida su cuerpo y su salud por su cuenta”, opinó.

ENCUESTA BARBIJO ¿SI O NO?

- Gentileza Noticiero Andino