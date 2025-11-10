General Alvear refuerza su identidad turística con una jornada que unió capacitación y cultura

Se llevó a cabo durante el fin de semana la 6ª Jornada de Turismo 2025 en el Salón Fernández del predio ferial de General Alvear , un encuentro que reunió a referentes del sector público y privado en una propuesta que combinó charlas, talleres, arte y degustaciones de productos locales.

El evento fue organizado por la Específica de Servicios de la Cámara de Comercio y contó con el apoyo de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de General Alvear; también participó el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) y la Federación Económica de Mendoza (FEM).

Durante la jornada, el público pudo disfrutar de disertaciones a cargo de expositores de nivel provincial y nacional , además de una muestra de arte, presentaciones de danza folclórica y tango, y degustaciones de vinos, gin, cerveza artesanal y miel producidos en la región. El encuentro finalizó con un ágape para todos los presentes.

El director de Turismo, Gustavo García, destacó la importancia de esta propuesta para el crecimiento del sector: “tenemos la suerte de contar con esta sexta jornada de experiencia. Esto habla bien de Alvear y también es una forma de integrar un concepto innovador como el turismo de experiencias. Hemos tenido gran participación del sector privado, lo que demuestra el compromiso con la capacitación y la mejora continua de los prestadores. Venimos trabajando junto al intendente y al equipo municipal en consolidar a Alvear como un producto turístico fuerte, y este es el camino por el que debemos seguir ”.

Por su parte, la vicepresidenta del EMETUR, Cynthia Maggioni, resaltó el trabajo conjunto del municipio y el sector privado: “para nosotros siempre es un placer participar de estas jornadas en General Alvear. Cada vez que venimos encontramos nuevos desarrollos, productos y propuestas. No todos los departamentos de la provincia tienen este nivel de iniciativa y políticas públicas orientadas al turismo. Los eventos que organiza el municipio generan movimiento económico, empleo y fortalecen la identidad local. Es una política de Estado muy positiva”.

El presidente de la Cámara de Comercio, Germán Herrada, también valoró el encuentro y la participación del público, “ha sido una jornada muy exitosa, con una gran convocatoria y temas de alto interés. Desde la Cámara y la Municipalidad buscamos que los prestadores se capaciten para ofrecer experiencias que distingan a Alvear de otros destinos. El turismo solo crece si el sector público y el privado trabajan juntos, y en Alvear se está logrando. Los eventos turísticos ya están generando movimiento y ocupación hotelera constante, lo que demuestra que estamos en el rumbo correcto”.

La 6ª Jornada de Turismo reafirmó el compromiso de General Alvear con el desarrollo del turismo sostenible, la capacitación y la promoción de los atractivos locales, consolidando el trabajo articulado entre las instituciones, los prestadores y la comunidad.

