General Alvear: la opinión de la gente sobre la dieta de los legisladores

La consulta a los ciudadanos mediante una encuesta desde TVA General Alvear y su opinión al respecto, además si consideran que lo que cobran, tiene relación con lo que realizan en sus labores legislativas. Varias de las respuestas tenían coincidencia en si les parece apropiado lo que perciben: "El no estoy de acuerdo para nada, prevaleció". Mientras que si la relación entre su labor y lo que ganan los habitantes del departamento sureño también llegaron a una consideración similar: "No cumplen el papel que tienen que cumplir y no les importa la gente y sus necesidades".