Diputados y senadores de Mendoza ya cobran medio millón por mes

Negociación salarial Paritarias: otro gremio acordó y esperan la respuesta del único que no cerró

aperturas sesiones ordinarias 2023 legislatura de mendoza, discurso gobernador, Suárez, Abed Principales protagonistas del Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia. Foto: Cristian Lozano

Con toda esa información se puede determinar que el sueldo de los legisladores ronda hoy, según datos estimados porque no se pudo acceder a la información concreta, cerca de los 590 mil pesos en abril y así subirá continuamente hasta octubre según el siguiente esquema.

“5% en abril, un 12% en mayo, un 5% en junio (mes de revisión), otro 5% en julio (mes de revisión), un 14% en agosto, un 5% en septiembre y finalmente un 5% en octubre”, que fue lo acordado en el último encuentro paritario de la Administración Central.

Los diputados y senadores, en su mayoría, cerrarán el 2023 cobrando cerca de 800 mil pesos.

Según resaltaron desde la Legislatura, a los montos que perciben los legisladores hay que aplicarles el descuento por impuesto a las ganancias y aportes partidarios. Además, destacaron que no todos los legisladores perciben el mismo bruto ya que hay diferentes ítems.

Los otros ítems que perciben los legisladores

Además de los salarios, según la información a la que pudo acceder Sitio Andino, hay diferentes puntos que perciben los diputados y senadores.

En la Cámara de Diputados se les abona un plus llamado “desarraigo”, que es para aquellos legisladores que están radicados a más de 100 kilómetros de la Casa de las Leyes.

Cobran desarraigo de $42.876: Paola Calle (PJ); Roxana Escudero (PJ); Omar Félix (PJ); Germán Gómez (PJ); Adrián Reche (UCR); María José Sanz; Gise Valdez Jaliff (UCR); Gabriel Vilche (Pro) y José Manuel Vilches (UCR).

Mientras que Jorge Difonso (UP); Carolina Lencinas (UCR) y Mauricio Torres (FR) perciben la suma extra de $30.013,20.

Por otro lado pueden hacer uso (si así lo desean) de unos montos denominados “cupo”. El concepto total es de 95 mil pesos por mes, como máximo, por contratos, pasajes, viáticos. Este monto no se les da directamente al legislador, ellos pueden usarlo o no, si no se usa se queda.

En la Cámara de Senadores expusieron que “en cuanto a contratos, viáticos y pasajes, los/as legisladores/as nunca tuvieron un monto determinado durante la presente gestión” y agregaron que si ellos necesitan viático, pasaje o contrato, lo solicitan y se les otorga siempre que tenga razonabilidad lo pedido.

Según la información suministrada por el cuerpo, en lo que va del año, nadie ha pedido viáticos ni pasajes.

Sobre desarraigo, solo lo cobran quienes viajan desde el sur de Mendoza, en cuyo caso es solo el 5% del salario mensual, con el cual deben pagar no solo su traslado sino también su alojamiento mientras están en la Ciudad de Mendoza.