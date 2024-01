General Alvear: habló el funcionario acusado de robar una billetera

POLÉMICO VIDEO DEL TITULAR DE PAMI

"Fue un hecho que pasó en octubre o noviembre, más o menos, se me había roto el auto, fue un domingo, a las 12 de la noche creo. Yo lo dejé afuera en la ruta, en una estación de servicio, estaba en refacción, por eso no sé, estaba todo cortado con chapones, no se veía para afuera, entré un segundo al free shop, al shop de la estación de servicio y me encontré una billetera, estaba ahí, entonces la agarré", explicó Fagetti.